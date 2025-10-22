Dani Carvajal se ha tomado muy mal ser el descartado para el Clásico

El Real Madrid recibirá la visita del FC Barcelona este próximo domingo en el gran Clásico de la Liga. Para ello, Xabi Alonso está recuperando gran parte de los jugadores que se encuentran a día de hoy en la enfermería, poniendo el foco en específico en la defensa, ya que el conjunto blanco ha tenido muchas bajas en la zaga. Aun así, podría recuperar a futbolistas importantes.

Uno de ellos sería Dani Carvajal, que está trabajando intensamente en Valdebebas para poder llegar a tiempo al partido contra el Barça. El lateral tiene entre ceja y ceja volver para ese encuentro y ser crucial de nuevo para el técnico. Sin embargo, la realidad es que, aunque vuelva a tiempo, la intención del tolosarra sería que jugara Trent Alexander-Arnold en su lugar.

Trent Alexander-Arnold pasaría por delante de Carvajal para el Clásico ante el Barça

El inglés pasaría por delante del madrileño, algo que no ha sentado nada bien a Carvajal, teniendo en cuenta que está haciendo prácticamente lo imposible para volver a liderar la banda derecha para el Clásico. Aun así, Alonso preferiría colocar a Alexander-Arnold, ya que, en un principio, podrá volver unos días antes a entrenar con el grupo y recuperar su condición física de competición.

Además, para el juego del Barça, el técnico ve mejor la presencia del exjugador del Liverpool sobre el terreno de juego antes que la del madrileño, como ya se ha demostrado en algunos encuentros. Sin embargo, el rendimiento de Alexander-Arnold tampoco ha sido para nada excelente y, de hecho, Carvajal ha tenido actuaciones más destacadas en estos primeros meses de temporada.

Xabi Alonso tiene en mente colocar antes al inglés como el titular de la banda derecha

Lo más probable es que el inglés sea el titular en la banda derecha por delante del capitán, algo que Carvajal no ve para nada bien, ya que cree que siguen en igualdad de condiciones, como se ha demostrado en los primeros partidos del curso. Aun así, aceptará la decisión que tome Alonso para el bien del equipo y no pondrá ningún problema en la alineación que escoja el entrenador.