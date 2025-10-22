Xabi Alonso, sin piedad, no juega contra la Juventus ni el Clásico, no perdona la indisciplina

El Real Madrid afronta esta semana dos compromisos muy complicados con las visitas de la Juventus este miércoles para la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League y el próximo domingo, con el Clásico de Liga ante el FC Barcelona. Por eso, Xabi Alonso ya está pensando las alineaciones para ambos partidos y habría descartado ya a un jugador.

El futbolista en cuestión es Franco Mastantuono, uno de los fichajes más ilusionantes que realizó el Madrid el pasado verano. A pesar de que ante todo pronóstico se ha convertido en uno de los titulares más indiscutibles para el entrenador, su rendimiento y su indisciplina han provocado que el tolosarra le haya castigado, por lo que es probable que se quede en el banquillo en los dos encuentros.

Xabi Alonso ha decidido dejar en el banquillo a Mastantuono para la Juventus y el Barça

El argentino se había ganado la confianza del técnico en este inicio de temporada, y aunque no tenía mucha experiencia y, además, su nivel sobre el terreno de juego tampoco era excelente, incluso con algunas críticas por parte de sus propios compañeros, sus titularidades han sido constantes en estos primeros meses de la temporada. Aun así, la situación podría cambiar.

Mastantuono se habría enterado de que sería suplente y se habría enfadado, ya que no lleva bien ver los partidos desde el banquillo, a pesar de que no lleva mucho tiempo en el conjunto blanco y hay otros jugadores que, por experiencia o jerarquía, deberían tener más minutos que él. Sin embargo, el argentino cree que tiene la calidad suficiente para seguir siendo titular en el Madrid.

El argentino no acepta ser suplente en el Madrid después de su inicio de temporada

Con el retorno definitivo de Jude Bellingham al once titular, el sacrificado sería el joven extremo, que empezará a ver los encuentros desde el banquillo y no sobre el césped. Alonso lo ha protegido en este inicio de curso, pero lo va a castigar por indisciplina y por no saber llevar la suplencia. Además, el rendimiento que ha demostrado sobre el campo tampoco ha acabado de ayudarle del todo.