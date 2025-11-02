Dani Carvajal, señalado como culpable por el comportamiento de Vinícius en el Real Madrid

En el Santiago Bernabéu ya no se habla solo del talento de Vinícius Júnior, sino también de su actitud y del impacto que está teniendo en el grupo. Y en ese contexto, Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, ha sido identificado internamente como quien debería “controlar” al brasileño. No porque se trate de una batalla entre ambos, sino porque Carvajal encarna el liderazgo tradicional del club y en el vestuario se ha instalado la sensación de que si Vinícius actúa sin freno, es porque falta una figura que ponga cordura, como antiguamente lo hacía Fernando Hierro.

El episodio del reciente Clásico contra el FC Barcelona derivó en una tangana con la participación de Vinícius y un gesto de Carvajal hacia Lamine Yamal que se interpretó como “hablaste mucho, espera tu respuesta”.

Carvajal, en el ojo del huracán por Vinícius

Los jugadores ya no solo cuestionan a Vinícius también cuestionan la falta de dirección que ese tipo de acciones genera para el colectivo.

Carvajal ha intentado mantener el orden, pero el desgaste es evidente: compañeros como Thibaut Courtois ya le han comunicado al presidente que “esto no puede continuar así”. El problema para Carvajal es que este conflicto se traslada al grupo, mina la confianza y pone en jaque la cohesión de un vestuario que tradicionalmente ha funcionado como hermandad.

Liderazgo en declive: el fantasma de Hierro

El paralelismo con Fernando Hierro es recurrente: aquel Real Madrid necesitaba una figura fuerte que no solo jugara bien, sino que impusiera disciplina y sacara al grupo adelante cuando todo se desmadraba. Y ahora, muchos ven que Carvajal ha perdido esa autoridad moral frente al caos que genera Vinícius. Como dijo Salva Ballesta en relación con el brasileño: “Si Vinícius hubiera tenido a Hierro al lado, no haría lo que hace ahora”.

El resultado es que la estabilidad del vestuario empieza a temblar. El modelo de liderazgo está en cuestión y, mientras Carvajal sigue intentando hacer de puente entre entrenador y plantilla, Vinícius actúa cada vez más como un foco de conflicto. Si ese foco no se apaga pronto, la temporada del Madrid y la armonía del grupo podrían verse seriamente afectadas.