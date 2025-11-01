Guerra total en el vestuario del Real Madrid de Mbappé y Bellingham contra Vinícius

El ambiente en el vestuario del Real Madrid se ha tensado hasta el extremo. Lo que hace unos meses era una convivencia equilibrada entre las grandes estrellas del equipo, ahora se ha convertido en una guerra interna con Vinícius Júnior en el centro de todas las miradas. Según fuentes cercanas al vestuario, Kylian Mbappé y Jude Bellingham se han cansado de las actitudes del brasileño, a quien acusan de “distorsionar” el ambiente del grupo con comportamientos individualistas y una falta de compromiso con el bloque.

Ambos cracks, que representan el nuevo eje de poder en el vestuario blanco, consideran que Vinícius está más centrado en sus gestos de protesta y su relación con la grada que en el fútbol. De hecho, varios compañeros aseguran que su relación con Bellingham se ha enfriado por completo, mientras que con Mbappé nunca ha llegado a consolidarse una verdadera sintonía dentro y fuera del campo. Xabi Alonso, consciente del conflicto, ha intentado mediar, pero el episodio vivido en el último partido lo ha cambiado todo.

El enfrentamiento con Xabi Alonso lo complica todo

La situación explotó en el último encuentro liguero, cuando Xabi Alonso decidió sustituir a Vinícius en el minuto 70 tras un partido irregular. El brasileño, visiblemente molesto, protagonizó un espectáculo bochornoso en el banquillo, recriminando al técnico su decisión y gesticulando con evidente enfado. Las cámaras captaron el momento, y lo que siguió fue aún peor: una discusión acalorada en el túnel de vestuarios que terminó con Alonso levantando la voz y exigiendo respeto.

Desde ese incidente, el técnico ha valorado seriamente apartar temporalmente a Vinícius para proteger la dinámica del grupo. En el vestuario, la mayoría de los jugadores respaldan al entrenador, mientras que Mbappé y Bellingham han tomado un papel protagonista en el liderazgo del equipo, dejando cada vez más aislado al extremo brasileño.

La difícil situación con Vinícius

La dirección deportiva observa la situación con preocupación. Aunque Vinícius sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del mundo, su carácter impulsivo y sus conflictos internos amenazan la estabilidad del proyecto de Xabi Alonso. Si la situación no cambia, su continuidad en el Real Madrid podría empezar a estar en entredicho.