Dani Carvajal tiene la semifinal con el PSG con un cara a cara nada agradable con Xabi Alonso

Dani Carvajal ha vuelto hace poco a las convocatorias del Real Madrid en este Mundial de Clubes después de haberse recuperado de la grave lesión en la rodilla que sufrió a inicios de la temporada pasada. El lateral, uno de los jugadores más importantes del conjunto blanco, tanto dentro como fuera del terreno de juego, ya está listo para volver a recorrer la banda derecha.

Sin embargo, la llegada de Trent Alexander-Arnold ha complicado, y mucho, las oportunidades que pueda tener el capitán en el equipo. Por eso, Carvajal ha querido hablar con Xabi Alonso para conocer las intenciones que tendría el tolosarra acerca de sus minutos, teniendo en cuenta que quiere volver a ser titular indiscutible y con las semifinales contra el PSG en el horizonte.

Dani Carvajal quiere volver a ser titular en el Madrid o tomará una dura decisión

El madrileño no quiere ser suplente y desea conocer el plan del técnico para decidir, en una medida extrema, si debería continuar o no en el Madrid. Carvajal ya se siente al 100% y no está dispuesto a pasarse la próxima temporada en el banquillo y viendo como Alexander-Arnold le ha quitado el puesto. De hecho, el jugador ya no estuvo muy contento con la llegada del inglés.

Tanto estas semifinales contra el PSG como una posible final serán claves para conocer qué pasará con el capitán en las próximas semanas, por si se tendrá que abrir un culebrón acerca de su futuro o seguirá siendo uno de los futbolistas más importantes del Madrid, al menos el próximo curso. Carvajal no está dispuesto a rebajar su rol y quiere seguir siendo una pieza clave en los esquemas del equipo.

Trent Alexander-Arnold tiene ganada la batalla de momento

Aun así, está por ver qué decisión tomará Alonso. Lo más normal del mundo sería que Trent continuara siendo titular, al menos en este Mundial de Clubes, a la espera de que Carvajal cogiera forma física y, entonces, evaluar qué tipo de jugador sería el mejor para la banda derecha, una decisión que será muy difícil, aunque de momento, el británico tendría todos los números para ganar la batalla.