Dani Carvajal, y no el único, alucina, es un toro, desde Marcelo no se había visto nada igual

Dani Carvajal no es un jugador al que sea fácil sorprender. Aun así, el lateral derecho y capitán del equipo ha quedado impresionado con uno de los fichajes que ha realizado el Real Madrid este verano, ya que lo han definido como un "toro" e incluso lo han comparado con Marcelo Vieira por la capacidad que tenía el brasileño de poder recorrer la banda izquierda sin ningún tipo de problema.

Se trata de Álvaro Carreras, una de las incorporaciones que ha hecho el Madrid para reforzar el lateral izquierdo. El canterano debutó en el primer y único partido de pretemporada que los blancos jugaron contra el Tirol austríaco saliendo desde el inicio, con Xabi Alonso dejando claro que sería él el elegido para ser el nuevo líder de la banda de cara a los próximos años.

En el Madrid están alucinando con la proyección de Álvaro Carreras

A pesar de que aún le queda para adaptarse del todo, Carreras dejó muy buenas sensaciones y dentro del club están muy contentos con todo lo que está sucediendo a su alrededor, no solo por la adaptación al Madrid, sino por la calidad que atesora y por lo que ha dejado ver en tan solo un encuentro de pretemporada, calificando su fichaje como un gran acierto para reforzar el lateral izquierdo.

De hecho, estas comparaciones con Marcelo solo hacen que su rol tenga que crecer dentro del equipo, ya que en la entidad madrileña creen que han encontrado a ese jugador con mucha proyección ofensiva, pero que también defiende bien, dos aspectos muy importantes para que un lateral sea indispensable en un equipo. Además, Xabi Alonso también está encantado con él.

El club, muy contento con su fichaje

Aún es pronto para sacar conclusiones, pero con tan solo pocos entrenamientos y un partido, en el Madrid ya se frotan las manos con el futuro que tiene Carreras y lo que podrá aportar en la banda izquierda del Santiago Bernabéu en las siguientes temporadas, siendo un futbolista ideal para los esquemas del técnico tolosarra, adaptándose a la perfección a cualquier dibujo táctico.