Dani Carvajal, y no es el único, le pide que tenga paciencia, pero se siente engañado por Xabi Alonso

Dani Carvajal se ha convertido esta temporada en el primer capitán del Real Madrid. Por eso, el madrileño lleva tiempo dando consejos en el vestuario y, especialmente, a los jugadores que lo están pasando mal por la falta de minutos. El lateral le ha pedido a uno de ellos que tenga paciencia, a pesar de que se siente engañado por Xabi Alonso en varios aspectos durante este inicio de curso.

Se trata de Gonzalo García, uno de los delanteros del equipo. Aunque su irrupción en el Mundial de Clubes le permitió quedarse en el primer equipo, el ariete no ha tenido los minutos suficientes que el tolosarra le prometió durante el verano para evitar su salida y, de hecho, solo ha sido titular en un encuentro desde que empezó la campaña, dejando claro que será un simple jugador de rotación.

Gonzalo García está enfadado con Xabi Alonso por la falta de oportunidades

Por eso, el canterano está un poco enfadado con el entrenador por sus engaños, ya que le aseguró que iba a jugar bastante, pero el gran nivel de Kylian Mbappé, que comparte la misma posición que Gonzalo, imposibilita que pueda tener minutos de calidad, ya que Alonso no suele jugar con dos puntas en el frente del ataque. Solo pasó, precisamente, cuando fue titular ante el Espanyol.

A partir de ahí, una posible salida del atacante estaría encima de la mesa y un equipo de la Liga está muy interesado en hacerse con sus servicios. El club que más ha movido ficha ha sido el Getafe de José Bordalás. De hecho, el club azulón ya intentó llevarse cedido a Gonzalo en verano e incluso el propio presidente, Ángel Torres, aseguró que había un acuerdo, pero la operación no tiró para adelante.

El delantero podría marcharse del Madrid en enero

Ahora, los azulones volverán a la carga el próximo mercado de invierno e incluso podrían presentar una oferta para ficharlo en propiedad, aunque el Madrid se guardaría un tanto por ciento de sus derechos y una opción de recompra, una fórmula que ha ido aplicando el conjunto blanco con las ventas de sus jóvenes.