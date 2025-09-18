El Real Madrid está viviendo una situación muy complicada con dos de sus estrellas desde la llegada de una de ellas al conjunto blanco. Kylian Mbappé y Vinicius llevan más de ocho meses sin decirse poco más que buenos días, lo que dificulta mucho el ambiente en el vestuario y, especialmente, en el terreno de juego, donde ambos tienen que dar su mejor versión para ayudar al equipo.

La realidad es que el fichaje del francés el pasado verano debilitó mucho la figura del brasileño en el Madrid, teniendo en cuenta que antes de su llegada era la figura indiscutible del conjunto blanco, siendo el líder absoluto en el campo, mientras que la incorporación de Mbappé lo cambió todo y, a día de hoy, el galo le ha quitado ese estatus de primera espada en la entidad madrileña.

La relación entre Mbappé y Vinicius no es nada buena desde hace tiempo

Por eso, Vinicius no se siente nada a gusto en el Madrid y tampoco al lado de Mbappé, ya que su presencia en el terreno de juego también es un aspecto que le molesta al carioca, pisándose a veces sobre el césped, a pesar de que, en teoría, no comparten la misma posición. Aun así, al francés le gusta arrancar por la izquierda, que es la demarcación del brasileño, y de ahí el problema.

Desde la llegada de Mbappé, Vinicius ha perdido mucho protagonismo desde que se había consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo. Además, el cambio por Xabi Alonso en el banquillo también le ha afectado considerablemente, llegando al punto de no ser titular indiscutible, ya que ha sido suplente en dos de los seis partidos que ha disputado el Madrid esta temporada.

El Madrid escogería antes al francés que al brasileño

Por otra parte, en la entidad madrileña empiezan a tirar más para el lado del francés que del brasileño, y llegados al punto donde tuvieran que escoger a uno de ellos, en los despachos del conjunto blanco no tendrían ninguna duda a la hora de escoger a Mbappé para que continúe siendo el líder del proyecto de cara a los próximos años.