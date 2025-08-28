Dani Ceballos, adiós, cambio de cromos, se va y viene, la operación la firma Florentino Pérez

Dani Ceballos está en la rampa de salida para abandonar el Real Madrid en los últimos días del mercado de fichajes veraniego. Aun así, su destino sigue siendo una incógnita, teniendo en cuenta que el centrocampista habría rechazado la oportunidad de ir al Olympique de Marsella, el equipo que más se había interesado en él y el que tenía un principio de acuerdo con el conjunto blanco.

Ahora, su situación se ha complicado aún más y, de hecho, en el club no tienen claro que el futbolista acabe saliendo en lo que resta de mercado, a pesar de que no cuenta para Xabi Alonso. Eso sí, Florentino Pérez tiene decidido el sustituto del andaluz, pero solo sería para el año que viene, ya que esta temporada ya no va a llegar al Santiago Bernabéu, aunque lo podría haber hecho.

Florentino Pérez sustituirá a Ceballos con Nico Paz el año que viene

Se trata de Nico Paz, uno de los futbolistas que el Madrid tiene en el punto de mira para reforzar al equipo la próxima temporada. Los blancos seguirán teniendo una opción de recompra de unos 9 millones de euros y, en un principio, se ejecutaría el año que viene para que el futbolista pueda volver de una vez por todas al conjunto blanco, algo que desea mucho el internacional con Argentina.

Aunque aún no se haya cerrado el mercado actual, la dirección deportiva ya trabaja en el del próximo verano y la carpeta de Ceballos se habría cerrado con su reemplazo, a pesar de que aún está por ver si acabará saliendo o no. Si no lo hace en los próximos días, lo hará o en invierno o, directamente, el verano que viene, cuando Paz acabe aterrizando en el Madrid de manera oficial.

El centrocampista andaluz quiere marcharse al Betis

Respecto al sevillano, el centrocampista querría irse al club de su vida, el Real Betis, y así lo intentará hasta el final. Sin embargo, parece complicado que el club andaluz pueda acometer una operación de estas características y solo podría aceptar su llegada a través de una cesión, pero el Madrid busca una opción de compra obligatoria para dejarlo salir por esta vía.