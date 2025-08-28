Xabi Alonso se lo carga, no jugará el próximo partido con el Real Madrid, no le gusta cómo entrena

Xabi Alonso tiene claras sus ideas desde su llegada al banquillo del Real Madrid y no se dejará llevar por las presiones que vengan de las altas esferas del club o desde dentro del vestuario. Por eso, el tolosarra se habría cargado a un jugador con el que no cuenta y le ha dejado claro que no jugará los próximos partidos con el conjunto blanco, ya que no le gusta cómo entrena ni tampoco su rendimiento.

Se trata de Raúl Asencio, el que es considerado el último central en la rotación del entrenador. El canario aún no ha debutado en la Liga este curso, teniendo 0 minutos en las dos primeras jornadas de la competición doméstica, lo que deja claro que el defensa está en el último lugar de la lista que tiene Alonso para la retaguardia y parece que será así durante toda la campaña.

Xabi Alonso ha avisado a Raúl Asencio que no jugará los próximos partidos

El jugador ha perdido toda la confianza del técnico desde el Mundial de Clubes, cuando cometió varios errores de gravedad que perjudicaron al Madrid en algunos partidos, especialmente los primeros. A partir de ahí, Asencio ha perdido fuelle en el terreno de juego y en el vestuario, siendo relegado al ostracismo absoluto y quedando su futuro en una incógnita total.

De hecho, Alonso ha intentado que la dirección deportiva traspase al defensa, pero parece complicado que, a cuatro días para que se cierre el mercado de fichajes veraniego, se pueda encontrar un destino apetecible para el futbolista. Además, y en un principio, Asencio tampoco querría salir, ya que confía en recuperar esa confianza perdida del entrenador y volver a ser importante en el Madrid.

El defensa canario no cuenta para el técnico tolosarra

Aun así, el canario tiene por delante a cuatro centrales en los esquemas del vasco, lo que dificultará y mucho que pueda tener minutos de calidad. Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e incluso David Alaba habrían pasado por delante del canterano en los planes de Alonso, por lo que no podrá disfrutar de muchas oportunidades sobre el campo.