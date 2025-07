Dani Ceballos no está teniendo un comportamiento ejemplar en el Real Madrid

Dani Ceballos vuelve a estar en el centro de atención en Valdebebas, pero no precisamente por sus actuaciones en el campo. El centrocampista andaluz, que apenas ha contado para Xabi Alonso desde el inicio de la pretemporada, está mostrando un comportamiento cada vez más distante y apagado. Fuentes cercanas al vestuario señalan que el hecho de no jugar está empezando a agriar su carácter, lo que ha generado incomodidad entre sus compañeros y preocupación en la directiva.

Desde que regresó al club tras su cesión al Arsenal y renovó con la esperanza de tener un papel más importante, Ceballos no ha logrado consolidarse ni con Ancelotti ni, ahora, con Xabi Alonso. Este último, firme en su exigencia de compromiso y actitud, no ha dudado en priorizar a otros futbolistas en los entrenamientos y partidos de preparación. El técnico vasco considera que Dani no está mostrando ni el ritmo ni la implicación que el nuevo proyecto exige, y su ausencia en los onces iniciales no es casualidad.

Su malestar es evidente: silencios y gestos que hablan

La actitud de Ceballos en los últimos entrenamientos ha sido interpretada por el cuerpo técnico como un síntoma de frustración. Silencios prolongados, escasa comunicación con el cuerpo técnico y ciertos gestos de desagrado al finalizar las sesiones de trabajo dibujan un perfil de jugador incómodo. Según informan desde el entorno del club, no se trata de una explosión puntual, sino de un comportamiento cada vez más habitual desde que Xabi Alonso dejó claro que no entra en su lista de prioridades.

El ambiente dentro del vestuario no es ajeno a esta situación. Algunos compañeros han intentado arroparle, pero la sensación general es que Dani ya está más fuera que dentro del Real Madrid. Su círculo más cercano lo sabe y ya se han activado contactos con clubes interesados en una posible salida, especialmente desde LaLiga y la Serie A. Aunque tiene contrato, la directiva estaría dispuesta a escuchar ofertas razonables con tal de evitar una ruptura interna mayor.

Florentino y Xabi, en la misma línea

Florentino Pérez confió en Ceballos como un perfil útil para reforzar la rotación del centro del campo, pero Xabi Alonso tiene claro que, si un jugador no suma en actitud, no tiene sitio en su proyecto. De momento, Dani sigue entrenando con normalidad, pero su falta de minutos y su reacción ante la situación podrían precipitar su salida en este mismo mercado.

El Real Madrid ya no espera una reacción deportiva de Ceballos. Espera una decisión definitiva.