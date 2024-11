De besar el escudo del Barça a negociar con Florentino Pérez su llegada al Real Madrid

El Real Madrid está preparando la plantilla de la temporada que viene y ya tiene más o menos estudiadas las posiciones que tendrá que reforzar para volver a luchar por todos los títulos. Florentino Pérez se ha puesto manos a la obra y ya está planificando el nuevo equipo galáctico que va a crear, con el principal cambio en el banquillo y en posiciones clave del terreno de juego.

Parece más que probable que Carlo Ancelotti no va a continuar en el banquillo del Santiago Bernabéu a partir del próximo curso y el presidente ya tendría elegido a su sucesor: Xabi Alonso. El entrenador del Bayer Leverkusen sería el gran favorito para sustituir al italiano y, con él, llegaría uno de sus jugadores más importantes en el conjunto alemán. Un futbolista que juega en una posición que tiene que reforzar el Madrid.

El Madrid se lanza a por Grimaldo

Es el caso de Alejandro Grimaldo, lateral izquierdo que juega en el Leverkusen y, además, internacional español. El valenciano tuvo un muy buen papel en el Benfica, lo que le permitió fichar por el conjunto alemán. La temporada pasada, Grimaldo explotó bajo las órdenes de Xabi Alonso, donde marcó 12 goles y dio 19 asistencias siendo un simple lateral izquierdo. Por eso, el Madrid cree que la incorporación del futbolista sería clave para una posición que ahora mismo es débil.

Ferland Mendy y Fran García no están dando el nivel necesario para ser titular en el conjunto blanco y Grimaldo sería el fichaje perfecto si finalmente acaba viniendo el entrenador vasco, ya que se conocen desde hace un par de temporadas e iría muy bien en el estilo de juego del técnico. El valenciano, aunque destaca por su capacidad ofensiva y su llegada al área, también tiene buenas cualidades defensivas. Florentino Pérez sabe que sería un fichaje ideal.

Con pasado azulgrana

Alejandro Grimaldo estuvo en la cantera del Barça, pasando por varios equipos formativos, pero nunca llegó a debutar con el primer equipo. El club azulgrana lo acabó vendiendo en el Benfica y ahí demostró su talento y potencial que la entidad barcelonista no vio. Por lo tanto, de ser culé desde pequeño y besar el escudo, podría pasar a ser jugador del Madrid en los próximos meses. Parece que eso no le importaría al futbolista, ya que tiempo atrás no descartó un posible fichaje por el conjunto blanco.