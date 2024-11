De besar el escudo del Barça ser ofrecido en un intercambio a Florentino Pérez

El presidente Florentino Pérez debe resolver cuanto antes la situación de Rodrygo Goes en el Real Madrid. Desde la llegada de Kylian Mbappé, el delantero brasileño perdió protagonismo dentro del equipo, y el malestar es cada vez más evidente en el día a día. Para Carlo Ancelotti, es un futbolista importante, pero la realidad es que el cambio de posición que sufrió no lo favoreció para nada. Por si esto fuera poco, su arranque de temporada se vio muy afectado por dos lesiones musculares.

Esta situación es seguida de cerca por Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, quien se contactó con Florentino para ofrecerle un llamativo trueque: Ousmane Dembélé por Rodrygo Goes. Al titular del Merengue no le desagrada la idea, aunque todavía no puede sacarse de la cabeza que el delantero francés tuvo un pobre desempeño en su paso por el Barça.

¿Dembélé será Merengue?

El FC Barcelona le compró al Borussia Dortmund la totalidad de la ficha de Dembélé por más de 148 millones de euros, incluyendo los bonus. Sin dudas, fue uno de los peores negocios que hizo el club en su historia y que, además del mal rendimiento del francés, generó una seria crisis financiera, cuyas consecuencias se sienten a día de hoy.

En el año y medio que lleva vistiendo la camiseta del PSG, Dembélé no ha vuelto a tener el nivel que supo mostrar en la Bundesliga, y el club francés trabaja para desprenderse de uno de los contratos más altos de la plantilla. Actualmente, para Luis Enrique es el suplente de Bradley Barcola. La gran pregunta en esta historia es si Florentino Pérez está dispuesto a largar a Rodrygo, un jugador que le ha dado frutos al Real Madrid, por uno que no está atravesando su mejor momento.

Luis Enrique quiere a Kubo

Por otro lado, el entrenador del PSG insiste en que la directiva fiche a Takefusa Kubo, el japonés que es una de las figuras de la Real Sociedad. Su pase tiene un valor de mercado de 60 millones de euros, algo que no es impagable para las arcas de los árabes.

Sin embargo, para que se concrete esta negociación, Luis Enrique debe sacar de la plantilla a un jugador para cumplir con las normas de Fair Play financiero. Así, como está planteada la historia, uno de los que se vería perjudicado es Marco Asensio.