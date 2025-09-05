De estar fuera del Real Madrid a intocable, Xabi Alonso se equivocó, lo quería echar, pero ha rectificado

Después del cierre del mercado de fichajes veraniego, Xabi Alonso no ha acabado del todo satisfecho con la plantilla del Real Madrid, teniendo en cuenta que no han llegado algunas peticiones de fichajes o incluso no han salido algunos jugadores con los que el tolosarra no contaba. Aun así, uno de estos últimos ha sorprendido al técnico y ha cambiado la perspectiva que había con él.

Se trata de Rodrygo Goes, uno de los futbolistas que tenía pie y medio fuera del conjunto blanco a principios de verano y ahora, en septiembre, ha pasado a ser intocable tras su rendimiento y su comportamiento. El brasileño se está ganando la confianza del entrenador y su cuerpo técnico, y en Valdebebas hablan maravillas de él por como ha llevado toda su situación durante los últimos meses.

Rodrygo ha impresionado a Xabi Alonso por su actitud y su rendimiento

Desde su llegada al banquillo, Alonso pidió la salida del delantero, ya que no entraba dentro de sus esquemas y pensaba que lo mejor para el jugador y para el Madrid era que se marchara a otro equipo. No iba a ser titular indiscutible como antaño, por lo que era evidente que tenía que salir. Sin embargo, el vasco ha rectificado después de haber trabajado con él todo el verano.

A pesar de su situación, Rodrygo ha seguido entrenando muy bien y a un gran ritmo, lo que ha llamado la atención por su actitud positiva. Por eso, el brasileño estaría cambiando la perspectiva del entrenador y cada vez más se está ganando volver al once titular. El extremo ha querido dar un paso al frente desde el primer momento y recuperar esa condición de pieza indiscutible en el Madrid.

El técnico tolosarra habría rectificado con el delantero brasileño

Además, Rodrygo ha ido dejando guiños al conjunto blanco en los últimos meses a través de las redes sociales, dejando claro que su intención siempre ha sido la de quedarse en el Madrid y ser importante, toda una declaración de intenciones al madridismo, ya que sabe que fue uno de los principales señalados la temporada pasada y quiere volver a ganarse su cariño.