Salida inesperada en el Real Madrid, tiene ocho días para decidir, Xabi Alonso puede perderlo ya

A pesar de que Xabi Alonso quedó contento con el cierre del mercado de fichajes veraniego, ya que así no se iban a producir más salidas inesperadas de jugadores y tendría argumentos de calidad en la plantilla para toda la temporada, el técnico aún podría acabar perdiendo a un futbolista cuya continuidad sigue sin estar asegurada en el conjunto blanco, ya que tiene ocho días para decidir.

Se trata de Dani Ceballos, uno de los jugadores que tuvo pie y medio fuera del Real Madrid durante todo el mercado y que, de hecho, estuvo a nada de irse al Olympique de Marsella, pero el andaluz decidió cancelar la operación cuando estaba todo prácticamente acordado entre clubes, ya que solo quería marcharse del Santiago Bernabéu si podía ir al equipo de su vida, el Real Betis.

Dani Ceballos podría marcharse al Galatasaray en los próximos días

Como no fue posible, Ceballos decidió quedarse en el conjunto blanco, aunque la situación podría volver a cambiar, teniendo en cuenta que hay algunos mercados que siguen abiertos, como es el caso de Turquía. Y ahí, ha entrado el Galatasaray, ya que está muy interesado en hacerse con los servicios del sevillano, por lo que el culebrón de su salida podría no haberse cerrado del todo.

El gigante otomano busca reforzar su centro del campo para hacer un buen papel en la UEFA Champions League y tendría al jugador del Madrid como un objetivo claro en su lista de fichajes, reuniendo los requisitos indispensables para su incorporación: es un futbolista de talento y con experiencia internacional, algo que le falta al equipo turco en su plantilla de cara a esta temporada.

El culebrón de su posible salida aún no se ha cerrado del todo

Además, el Galatasaray estaría dispuesto a cumplir los requisitos económicos que el Madrid habría exigido para permitir la salida de Ceballos, por lo que ahora todo estaría en manos del centrocampista de decidir si continúa en el conjunto blanco o decide moverse a Turquía para dar un nuevo giro a su carrera. La decisión la deberá tomar en los próximos ocho días, ya que el mercado de allí cierra el 12 de septiembre.