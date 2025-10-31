De intocable con Ancelotti a estar en el mercado porque Xabi Alonso considera que no tiene nivel Real Madrid

El relevo de Xabi Alonso por Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid ha supuesto cambios drásticos para algunos jugadores de la plantilla. Aquellos que podían ser intocables con el italiano al mando, han pasado a tener un papel residual con el tolosarra, llegando incluso a la posibilidad de que se marchen del club, ya que el nuevo entrenador considera que no tienen nivel.

Uno de ellos es Raúl Asencio, uno de los centrales del equipo. El canterano tuvo una irrupción tremenda la temporada pasada, convirtiéndose en una de las piezas indispensables para Ancelotti en la zaga, teniendo en cuenta el gran problema de lesiones que sufrió el Madrid. Sin embargo, su situación ha cambiado completamente con la llegada de Alonso, ya que ha quedado relegado al banquillo.

Xabi Alonso quiere poner en el mercado a Raúl Asencio por su bajo nivel

El canario ha perdido la titularidad que se había ganado el curso pasado y ahora está teniendo muy complicado disponer de minutos de calidad. En los últimos encuentros ha jugado por los problemas físicos que ha vivido el Madrid en la retaguardia, pero a principios de temporada, cuando todo el mundo estaba bien, el jugador prácticamente no saltó al terreno de juego en ningún partido.

Además, Asencio tampoco acaba de convencer por su rendimiento en el terreno de juego, ya que comete errores constantes que solo hacen perjudicar al conjunto blanco. Ya se vio en el Mundial de Clubes del pasado verano, donde realizó fallos descomunales que provocaron que el equipo recibiera goles en contra, mientras que a lo largo de los primeros meses de la campaña, se ha repetido.

El técnico tolosarra no confía en el central canario

Por lo tanto, es posible que Alonso pida a la dirección deportiva colocar a Asencio en el mercado, ya que la prioridad de la entidad madrileña es reforzar la posición de central de cara a la próxima temporada y el canterano no entraría en los planes futuros del tolosarra. Aun así, está por ver si el canario querrá marcharse o no del Madrid solo después de un par de años en el primer equipo.