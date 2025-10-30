Mastantuono siente que Xabi Alonso le ha engañado

Franco Mastantuono está empezando a perder protagonismo en el Real Madrid. Después de su irrupción en el equipo, convirtiéndose en titular indiscutible para Xabi Alonso nada más llegar al conjunto blanco, el argentino lleva dos partidos consecutivos sin ver prácticamente minutos, lo que ha molestado y mucho al joven jugador, atacando directamente al tolosarra por su poca presencia en el campo.

El futbolista se siente engañado por el técnico, ya que le había dejado claro que no perdería su sitio en el equipo, algo que ha acabado pasando. El regreso de algunos jugadores importantes ha provocado que Mastantuono haya sido relegado al banquillo y sin tener opciones de salir al terreno de juego, como ha pasado en el encuentro de Champions contra la Juventus y en el Clásico contra el FC Barcelona.

Franco Mastantuono se siente engañado por parte de Xabi Alonso

Además, los inventos que ha realizado Alonso han hecho que la situación de Mastantuono se haya debilitado aún más. El argentino ha actuado siempre en el extremo derecho, pero en el partido contra el Barça, el entrenador colocó a Eduardo Camavinga en esa posición, actuando de falso extremo, dejando claro que estaba vetado en los grandes escenarios y en los enfrentamientos importantes.

El delantero ya se vio superado por Jude Bellingham una vez el inglés volvió a las alineaciones, teniendo en cuenta que, a pesar de no compartir la misma posición, fue el relevo natural de Mastantuono en el once de Alonso, mientras que ahora también ha sido superado por el francés tras su buena actuación en el Clásico. Por lo tanto, la situación del joven podría complicarse aún más.

El extremo argentino ha sido relegado al banquillo de manera definitiva

Aun así, nadie se esperaba el protagonismo que ha tenido el argentino en estos primeros meses de temporada, ya que todo el mundo pensaba que viviría un proceso de adaptación después de llegar al Madrid, procedente de River Plate, justo después de cumplir la mayoría de edad. Por eso, Mastantuono se siente un poco decepcionado con Alonso por haber incumplido sus promesas de que no sería arrastrado al ostracismo.