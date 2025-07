De llegar en un estado preocupante a los entrenamientos de Ancelotti a tener pie y medio fuera con Xabi Alonso

La situación de Endrick en el Real Madrid ha dado un giro inesperado. El joven delantero brasileño, considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial, no ha logrado encontrar su lugar en el equipo. Aunque llegó con grandes expectativas, su adaptación no ha sido tan sencilla como se esperaba. Xabi Alonso, técnico del equipo, ha decidido priorizar a Gonzalo García en la rotación ofensiva, dejando a Endrick en una posición incómoda y sin la oportunidad de demostrar su talento.

En sus primeros días con el grupo, su lenguaje corporal ya encendía las alarmas. Algunos miembros del cuerpo técnico hablaban de una falta evidente de entusiasmo, como si no tuviera claro dónde había aterrizado. Ni el entorno del club ni Ancelotti lograron sacarlo de esa apatía inicial, y la llegada de Xabi Alonso, lejos de suponer un punto de inflexión positivo, ha terminado por sentenciar su situación.

Endrick decepiona: llegó desmotivado y Xabi Alonso no ve evolución

El fichaje de Endrick por el Real Madrid generó una enorme expectación. Considerado una de las joyas más prometedoras del fútbol brasileño, su llegada al conjunto blanco era vista como una apuesta segura a futuro. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Desde sus primeros entrenamientos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, el joven delantero ha dejado más dudas que certezas. Su estado físico y, sobre todo, su actitud preocupaba en Valdebebas. Desmotivado, apagado y sin la chispa que se le presupone a un jugador de su proyección, Endrick no ha logrado convencer ni a compañeros ni al cuerpo técnico.

La decepción en el seno del Real Madrid es evidente. Se esperaba que Endrick fuera una de las grandes sorpresas de la pretemporada, pero, a día de hoy, está más fuera que dentro del proyecto inmediato. Xabi Alonso ha sido claro: no hay sitio para quien no esté a la altura del escudo.

Xabi Alonso no le espera: el club estudia su salida

Xabi Alonso, fiel a su estilo de exigencia y mano dura, no ha dudado en tomar decisiones drásticas desde su aterrizaje en el banquillo blanco. Consciente de que necesita futbolistas enchufados, comprometidos y con hambre, ha evaluado rápidamente a los nuevos y a los jóvenes. En el caso de Endrick, el diagnóstico ha sido claro: no está preparado ni mental ni físicamente para competir al nivel que requiere el Real Madrid.

Fuentes cercanas al club aseguran que el entrenador no ve margen de mejora a corto plazo y ya ha trasladado al área deportiva su recomendación: buscarle una salida. No se trata de una decisión definitiva sobre su futuro en el club, pero sí de una necesidad urgente para no frenar su progresión. Una cesión a otro equipo europeo, donde pueda adaptarse al fútbol del viejo continente sin la presión del Bernabéu, es la opción que más fuerza ha tomado en las últimas horas.