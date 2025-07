Xabi Alonso, mano dura, le deja claro que no es Ancelotti, ni su favorito en el Real Madrid, mejor salir

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha supuesto un punto de inflexión para muchos futbolistas de la plantilla. Con un estilo marcado por la disciplina, el rendimiento y la meritocracia, el técnico ha empezado a tomar decisiones que evidencian una ruptura total con la línea que mantenía Carlo Ancelotti. Uno de los jugadores más afectados por este cambio de paradigma es Dani Carvajal, que ha pasado de ser titular indiscutible con el técnico italiano a quedar completamente relegado bajo el mando de Xabi.

El lateral derecho, que lleva una década defendiendo los colores del club, no ha disputado ni un solo minuto en la pretemporada con Alonso. Más allá de una cuestión física, la realidad es que el técnico tolosarra tiene claro que su modelo de juego necesita otras piezas, más frescas, más dinámicas y, sobre todo, más comprometidas con la idea de un fútbol moderno y versátil. En ese contexto, Alexander-Arnold ha ganado terreno de forma inmediata.

Alexander-Arnold, por delante en la nueva jerarquía

Trent Alexander-Arnold ha sido uno de los refuerzos que Xabi Alonso ha respaldado desde el primer momento. Su perfil encaja perfectamente con la idea de lateral que necesita el nuevo Madrid: ofensivo, técnico, capaz de asociarse y generar superioridades por banda. Para el entrenador, el inglés ofrece lo que Carvajal ya no puede garantizar con regularidad: explosividad, visión ofensiva y precisión en la salida de balón.

La decisión de Xabi no solo responde a criterios tácticos, también es una señal interna: se acabaron las jerarquías heredadas. El mensaje es claro para veteranos como Carvajal: “Aquí no hay favoritismos”. El propio técnico lo ha dejado entrever en varias sesiones, remarcando que nadie parte con ventaja por su pasado. En otras palabras: Dani ya no es “el favorito” de nadie, y si quiere minutos, deberá ganárselos. Aunque, según fuentes cercanas al club, ni siquiera eso parece suficiente.

Salida recomendada: el aviso está dado

Desde dentro del vestuario y el entorno blanco, se empieza a asumir que la mejor salida para Carvajal podría ser, literalmente, una salida. El lateral tiene contrato en vigor, pero sabe que su rol será completamente residual. No está en los planes de Xabi Alonso y el club, en este nuevo escenario, no pondrá trabas si llega una oferta. Incluso se habla de conversaciones discretas con su agente para explorar destinos que le garanticen continuidad.

Así, el Real Madrid de Xabi Alonso empieza a moldearse sin concesiones. Carvajal, símbolo de una era, ya ha recibido el aviso: el tiempo de ser intocable terminó.