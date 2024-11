De ser el fichaje estrella de Zidane que nunca vino a ofrecerse ahora prácticamente gratis al Real Madrid

La temporada del Real Madrid no arrancó de la mejor manera. Pese a contar con una plantilla repleta de estrellas, las lesiones y el bajo rendimiento de algunos jugadores han afectado la solidez defensiva y la fluidez en el juego ofensivo del equipo de Carlo Ancelotti. En este contexto, el conjunto Merengue empieza a notar la ausencia de Toni Kroos, quien decidió retirarse del fútbol profesional.

En este contexto, Paul Pogba sorprendió al manifestar que lo que le falta al equipo es precisamente un jugador de su perfil, e incluso se ofreció como refuerzo para la próxima temporada. El mediocampista francés podrá volver a jugar en 2025, una vez que cumpla la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Curiosamente, años atrás, Zinedine Zidane insistió a Florentino Pérez para ficharlo, pero Pogba rechazó esa posibilidad. Ahora, parece ser él quien busca un lugar en el club blanco.

El Real Madrid estudia su fichaje

No cabe duda de que Pogba ha sido uno de los mediocampistas más destacados de la última década. Sin embargo, desde que ganó la Copa del Mundo en 2018, su nivel ha ido en declive debido a la irregularidad, constantes lesiones y la reciente sanción por dopaje.

Tras su paso por el Manchester United y la Juventus, el entorno del jugador de 31 años contactó al Real Madrid para ofrecer sus servicios. Aunque su llegada no implicaría un costo de transferencia, Florentino Pérez y Carlo Ancelotti no están del todo convencidos. Más allá de su inactividad prolongada, consideran que Pogba no encaja en los planes deportivos del club ni en el perfil necesario para devolver al equipo a su mejor versión.

Tchouaméni, en la cuerda floja

Por otro lado, Aurélien Tchouaméni atraviesa el momento más complicado desde su llegada al Real Madrid. En lo que va de la temporada, el francés no ha logrado adaptarse al esquema de Ancelotti, quien no ha tenido más opción que relegarlo al banquillo.

Además, los rumores sobre un posible traspaso al Liverpool o al PSG se han intensificado, lo que ha generado malestar en el jugador. Su descontento se hace evidente en los entrenamientos, donde ya no oculta su frustración, algo que no ha pasado desapercibido para sus compañeros. Tanto Ancelotti como Florentino Pérez temen que esta situación pueda generar tensiones en el vestuario y afectar aún más la dinámica del equipo.