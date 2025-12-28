De ser un problema para Ancelotti y Xabi Alonso a convertirse en la estrella fuera del Real Madrid

Jesús Vallejo ha dado un giro espectacular a su carrera: de ser considerado un problema táctico para entrenadores como Ancelotti y Xabi Alonso en el Real Madrid, ahora se ha convertido en una pieza clave y figura destacada en el Albacete Balompié, donde ha recuperado sensaciones y protagonismo que jamás tuvo en el conjunto blanco.

Vallejo llegó al Real Madrid en 2015 procedente del Real Zaragoza, con apenas 18 años y un gran potencial como central. El club pagó alrededor de 5,5 millones de euros por su traspaso, confiando en que podría convertirse en un fijo en la defensa blanca. A lo largo de diez años en el club, Jesús Vallejo apenas llegó a disputar alrededor de 35 partidos oficiales, muchos de ellos con minutos escasos y sin lograr consolidarse como titular. Durante su etapa madridista, Vallejo ganó 13 títulos, incluidos dos de Champions League, varias Supercopas y una Liga española, un palmarés envidiable para cualquier futbolista.

El relanzamiento en el Albacete: números y recorrido

Tras finalizar su contrato con el Real Madrid en junio de 2025, Vallejo firmó con el Albacete Balompié por dos temporadas, buscando relanzar su carrera lejos de la presión y la jerarquía del club blanco. Desde su llegada al Carlos Belmonte, el central aragonés ha disputado prácticamente todos los encuentros como titular y ya ha dejado detalles de su calidad defensiva, contribuyendo a estabilizar la retaguardia manchega.

Vallejo también ha sido protagonista en la Copa del Rey, marcando goles decisivos y siendo uno de los héroes que clasificaron al Albacete a octavos, un momento que él mismo describió como uno de los más felices de su carrera.

El salto de calidad que necesitaba el Albacete

A sus 28 años, el zaguero se ha adaptado de forma excelente al juego del Albacete: aporta experiencia, liderazgo y solidez defensiva, además de una lectura táctica que le permite imponerse en duelos y anticipaciones. En Segunda División, su rendimiento ha sido mucho más constante, con la confianza del entrenador y de sus compañeros, algo que nunca logró en el Real Madrid.

La historia de Vallejo es un claro ejemplo de un futbolista que, tras años de frustración en un grande, ha encontrado su lugar ideal para brillar, crecer y recuperar el fútbol que le llevó a destacar desde muy joven. Su recorrido en el Albacete demuestra que, en ocasiones, dar un paso atrás puede convertirse en el impulso definitivo de una carrera.