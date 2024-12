Florentino confirma su salida en junio junto a Vallejo y en Arabia y LaLiga hay tortas, ojo al Real Betis

Dos son las prioridades de Florentino Pérez de cara a la ventana de fichajes veraniega, allá por 2025, y eso es poco menos que una invitación a irse a uno de los jugadores más queridos, uno por el que van a pujar fuerte tanto equipos de LaLiga EA Sports como de Arabia Saudí, y no nos referimos a Jesús Vallejo, una de las salidas forzosas.

Y es que una de las demarcaciones a reforzar para el Real Madrid de cara a la campaña 25/26 es la de lateral derecho, donde se va a confiar, además de por nivel también por contrato, en Dani Carvajal, lo que telegrafía la marcha de un Lucas Vázquez que se queda libre en el 30 de junio.

Gratis y jugador con experiencia y polivalente

Como ven, la opción de fichar a Lucas Vázquez gratis es más que real para quien desee hacerse con sus servicios y tal y como hemos podido saber, hay varios equipos de LaLiga interesados en el futbolista gallego del Real Madrid.

Por ejemplo, el Villarreal CF, quien tiene dificultades en la derecha, así como el Real Betis Balompié, son conjuntos que pueden pujar por el futbolista gallego. Y no son los únicos, desde la Saudi Pro League también suenan campanas con el lateral.

Una opción extra si hay permanencia, además de un deseo del jugador

Además de las posibilidades elegidas, que pueden ser más conforme vaya avanzando esta confirmación de salida en el seno del Real Madrid, hay otras por formalizarse. Una sería la de regresar al Espanyol, equipo en el que Lucas fue una de las estrellas como extremo derecho, aunque su posible fichaje de blanquiazul esté supeditado a la permanencia perica.

También existe la opción de Estados Unidos, la cual nos consta que también interesa al jugador, por la experiencia que supone. En definitiva, a Lucas se le abre una enorme variedad de oportunidades y no será un jugador sin ofertas; eso sí, el Real Madrid ya mira al futuro y esta vez no le ofrecerá una renovación. La salida será amistosa y con honores, como procede, no como la de Vallejo, que se irá por la puerta de atrás.