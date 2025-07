Del Barça al City de Pep Guardiola y, ahora, ofrecido para ser la sorpresa de Xabi Alonso en el Real Madrid

A pesar de que el Mundial de Clubes está en marcha y el Real Madrid ya se encuentra en las semifinales de la nueva competición de la FIFA, la dirección deportiva no para y sigue planificando la plantilla de cara a la próxima temporada para poder reforzar al equipo en varias posiciones. En ese sentido, en los últimos días se ha hablado de un movimiento sorprendente que se podría producir.

Al conjunto blanco podría llegar un exjugador del FC Barcelona y que ahora está en el Manchester City de Pep Guardiola, teniendo en cuenta que habría sido descartado por parte del técnico catalán y ofrecido al Madrid para reforzar su centro del campo. Se trata de Nico González, un mediocentro por el cual el equipo inglés pagó 60 millones de euros por él hace tan solo seis meses.

Nico González podría acabar llegando al Madrid de manera sorprendente

Aunque la llegada del gallego al Etihad Stadium fue una petición de Guardiola para paliar las bajas en la medular del City, es bastante probable que Nico acabe abandonando el conjunto británico en las próximas semanas, ya que ha dejado de contar para el entrenador. Por eso, sus representantes se están moviendo y habrían ofrecido al jugador al Madrid en un intento a la desesperada.

Xabi Alonso habría dado el visto bueno a la operación, ya que cree que Nico podría ser un gran refuerzo para la sala de máquinas del equipo, al que le falta un futbolista como él que pueda organizar el juego. Sin embargo, lo más complicado de todo sería su precio, ya que el City no quiere tener muchas pérdidas y estaría buscando una cantidad similar a la que pagó por él hace nada.

Los blancos no quieren pagar mucho dinero por él

El precio podría ir bajando si el mercado va pasando y el City no encuentra destino para el gallego, por lo que el Madrid esperará a que vaya pasando el verano para ver si los ingleses bajan sus pretensiones y la llegada de Nico acaba siendo posible. Los blancos no quieren realizar un desembolso grande por un futbolista que, en un principio, no necesitarían demasiado.