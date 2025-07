Xabi Alonso suspende a cinco jugadores a los que pide que busquen equipo después del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes está sirviendo para ver los primeros pasos de la nueva etapa de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid, tanto el estilo de juego que quiere implementar el tolosarra en el campo como con la planificación de la plantilla. Precisamente, este último punto estaría acabando de ser diseñado por el técnico tras haberse disputado los primeros partidos de la competición.

En ese sentido, el entrenador ya habría suspendido hasta a cinco jugadores y les habría pedido que busquen equipo después del Mundial de Clubes, dejándoles claro que no cuentan con ellos y que no tendrán minutos la próxima temporada en caso de que se queden en el Madrid. Se trata de David Alaba, Rodrygo, Endrick, Ferland Mendy y Dani Ceballos, cuyas continuidades están en el aire.

Xabi Alonso coloca a cinco jugadores en la lista de transferibles del Madrid

De estos cinco, tres se encuentran lesionados, como son el defensa austríaco, el joven brasileño y el lateral francés. A pesar de sus lesiones y de que no han podido demostrar a Alonso de su potencial, el tolosarra ya ha decidido que no cuenta con ellos y que deberán buscarse la vida en otra parte que no sea el conjunto blanco, ya sea por la irrupción de otros jugadores o por su bajo nivel.

Además, futbolistas como Rodrygo o Ceballos han perdido protagonismo con la llegada del vasco al banquillo, teniendo en cuenta que en la etapa anterior eran titulares indiscutibles. Con Alonso, se han visto relegados al banquillo y tienen la puerta de salida abierta si llega una oferta en condiciones a los despachos de Valdebebas, por lo que no se descarta en absoluto su marcha.

Uno de ellos es Endrick, al que se le ha pedido que se vaya cedido

Respecto a Endrick, la intención que tendría el entrenador, así como Florentino Pérez después de ver toda la situación, es que salga cedido a otro equipo, ya que no le va a quitar minutos a Kylian Mbappé y la irrupción que ha tenido Gonzalo García en el Mundial de Clubes lo ha dejado fuera de combate. El brasileño no tendrá muchas oportunidades y la recomendación que le han dado es que se vaya a otro club donde pueda jugar más.