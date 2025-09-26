Del Bayern de Múnich al Real Madrid con el dinero de la venta de Vinicius

El futuro de Vinicius en el Real Madrid es una completa incógnita. El club quiere que siga y le ha presionado para ampliar su contrato, pero de momento, las negociaciones están paradas por las altas exigencias que habría puesto el jugador encima de la mesa a través de sus representantes. Florentino Pérez no está dispuesto a aceptarlas y, por eso, no están llegando a un buen puerto.

En ese sentido, la dirección deportiva ya está trabajando en silencio por si se llegase a la situación de una marcha del brasileño, ya que, en ese entonces, se tendría que reforzar al equipo con una estrella del fútbol europeo. Y ahí, entraría el dinero de la venta de Vinicius para poder fichar a quien sería su sustituto: el extremo Michael Olise, del Bayern de Múnich, de 23 años.

El francés sería el escogido por parte del Madrid para suplir a Vinicius en el caso de que este se fuera del conjunto blanco el verano que viene, ya que con su traspaso, se utilizaría la cantidad ganada, que no sería poca, para poder fichar a Olise, un precio que también podría llegar a los 100 millones de euros, teniendo en cuenta la clase que tiene el jugador y la proyección que transmite.

Olise se ha convertido en una pieza clave para el Bayern desde su llegada procedente del Crystal Palace. Su capacidad para asociarse, desequilibrar y marcar las diferencias en el terreno de juego lo han convertido en un extremo muy completo y apetecible, de ahí el interés del Madrid en él. Con su desborde, pegada y juventud, cumple con el estilo que estarían buscando los blancos.

Su temporada pasada fue espectacular, sumando 20 goles y 23 asistencias en 55 partidos oficiales, unas cifras que pocos jugadores pueden llegar y, además, a su edad. Su fichaje sería una incorporación de presente y de futuro para intentar tapar el gran hueco que dejaría Vinicius en caso de que abandonara el Santiago Bernabéu de manera definitiva.