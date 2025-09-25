Vinicius tiene un acuerdo sellado para salir del Real Madrid sin dejar un euro en la caja

La continuidad de Vinicius en el Real Madrid es una de las carpetas más importantes que tiene la entidad madrileña encima de la mesa. Sin embargo, su futuro es una completa incógnita, teniendo en cuenta que las negociaciones para su renovación están totalmente paradas por las altas exigencias que ha dado el jugador a sus representantes para ampliar su contrato con el club.

De hecho, la intención del brasileño sería abandonar el Madrid a coste cero en 2027, sin dejar ni un solo euro en la caja, si el conjunto blanco no le renueva bajo sus pretensiones, que serían convertirse en el jugador mejor pagado de la plantilla, por delante de Kylian Mbappé, y volver a ser el líder, tanto dentro como fuera del terreno de juego, un rol que también le ha quitado el francés.

Vinicius se marchará gratis en 2027 si el Madrid no le renueva bajo sus pretensiones

Si no se cumple con todo esto, Vinicius sería capaz de aguantar hasta la finalización de su contrato, dentro de dos años, para poder salir del Madrid como agente libre y tener todo el poder para escoger su nuevo destino. Si se quisiera llegar a ese caso, la entidad madrileña tiene claro que lo pondría en el mercado y haría todo lo posible para venderlo antes de que finalizara su vínculo.

Aun así, está por ver si el brasileño también aceptaría su traspaso o, como se ha dicho, se esperaría al 2027, aunque entonces su situación en el equipo sería muy complicada, sabiendo que se marcharía gratis al cabo de un tiempo. Vinicius tiene claro que se merece una renovación a lo grande y no rebajará sus pretensiones ni un solo céntimo, teniendo en cuenta su caché actual.

El brasileño tiene claro que no aceptará una renovación a la baja

Sin embargo, en el Madrid lo ven diferente y creen que la bajada de rendimiento del extremo ha provocado que ya no pueda pedir estas exigencias. El propio Florentino Pérez le comunicó que no las aceptaría y, si quería un contrato como los que está pidiendo, que se lo ganase esta temporada en el campo, algo que, de momento, no está ocurriendo en ningún caso.