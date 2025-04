Dembélé desencadena un efecto dominó que deja 250 millones del PSG en el Real Madrid

Ousmane Dembélé vive el mejor momento de su carrera futbolística. Lleva 21 goles, 5 asistencias y un rendimiento que lo sitúa entre los mejores del mundo esta temporada. El francés ha recuperado la chispa y ha despertado el interés de varios gigantes de la Premier League. Chelsea, Manchester United y Newcastle ya se han posicionado para intentar ficharlo.

Dembélé se deja querer. Y ante esta situación, el PSG no quiere que lo sorprendan. Si Dembélé se va, el club parisino busca un recambio de primer nivel. Y ya tiene a su principal candidato.

El PSG dispuesto a pagar 250 millones por Vinícius Júnior

El internacional brasileño vive sus horas más bajas en el Real Madrid. Ha pasado de ser el primero de la fila y foco de toda la atención del club, presidente y prensa, a ser el segundo detrás de Kylian Mbappé. Y claro, esto no ha sentado nada bien al internacional brasileño, al que hay que sumarle que no habla con más de medio vestuario.

La situación de Vinícius Júnior es muy incómoda. Hasta el punto de que ha pedido la cabeza de Ancelotti y su hijo Davide. No está nada conforme con que le dé más protagonismo a Mbappé para ganar su tan anhelado Balón de Oro. A pesar de tener contrato hasta 2027, Vinícius no está del todo cómodo. Busca un aumento de salario considerable. Quiere estar en el mismo escalón que las grandes estrellas, pero Florentino Pérez, tras cerrar la llegada de Mbappé, no parece dispuesto a romper su escala salarial.

El Real Madrid se niega a dejar escapar a Vinícius Júnior

El Real Madrid no tiene intención de negociar, si el PSG quiere a Vinícius, tendrá que pagar la cláusula de rescisión: 1.000 millones de euros. Florentino Pérez lo ha dejado claro. El club no va a regalar a su estrella.

Eso sí, si Vinícius expresa de forma directa su deseo de marcharse, todo podría cambiar. En el Madrid no retienen a nadie a la fuerza. Pero tampoco facilitan la salida de sus jugadores más importantes. Pero todo se puede desencadenar dependiendo de la decisión que acabe tomando Dembélé. El internacional francés tiene en sus manos la posibilidad y sacudir el mercado de fichajes, y el Madrid sería una víctima colateral de todo ello.