Xavi no aguanta más: la última treta de Dembélé que desespera al Barça

Dembélé sigue dándole la razón a aquellos que consideran que es una persona un tanto peculiar. Su culebrón con el Fútbol Club Barcelona sigue sin resolverse y en Don Balón hemos venido contando las últimas novedades en torno a su figura en este mercado de verano, pero parece que el francés no tiene excesiva prisa por definir su futuro y aunque el mes de junio está a punto de cerrarse él se lo sigue tomando con toda la calma del mundo.

Pese a que en los últimos tiempos se viene rumoreando, incluso desde mediados de la pasada campaña cuando su continuidad en el Barça era una misión imposible por diversos motivos, que tenía acuerdos prácticamente cerrados con alguno de sus pretendientes, lo cierto es que, tal y como ha informado recientemente la Cadena Cope, el francés a estas alturas de verano no tiene absolutamente nada firmado con nadie. El interés por el delantero, como no podía ser de otra manera, es real por parte de muchos pretendientes pero lo único que deslizan desde su entorno es que todavía el jugador no tiene una decisión tomada y que por lo tanto su futuro sigue estando en el aire.

La relación de Barcelona con Dembélé ha sido tortuosa y ha pasado por varios momentos. Durante una etapa el francés llegó a tener pie y medio fuera del club debido a sus malas prácticas y a su bajo rendimiento deportivo, el Camp Nou llegó a pitarle y no quiso renovar porque demandaba un contrato mejor pese a la situación económica de la entidad. Sin embargo, con el paso del tiempo Ousmane fue mejorando sus actuaciones deportivas, hizo olvidar los otros problemas y se metió al público azulgrana en el bolsillo. Tanto, que la hinchada pasó de hacer un juicio público contra él en cada partido a pedir la renovación.

Con su talento y su juventud, Dembélé tiene el poder en la mano para decidir su futuro y no se descarta que siga vinculado al Barcelona para tratar de resarcirse de los irregulares años que ha vivido como azulgrana. Sin embargo, lo único cierto es que todavía habrá que esperar para conocer su futuro porque él ya lo ha dejado claro, no tiene prisa.