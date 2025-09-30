Dembélé y Mbappé se han distanciado, no lleva bien el éxito, cree que es ampliamente superior

Ousmane Dembélé consiguió el Balón de Oro en la gala celebrada en París la semana pasada, consagrándose así como el mejor jugador del mundo después de una temporada histórica con el PSG. Precisamente, la primera sin Kylian Mbappé en el conjunto parisino, ya que el francés decidió marcharse al Real Madrid el pasado verano, dejando claro que su marcha fue positiva.

Por eso, y después de todos los éxitos que ha conseguido su excompañero en el PSG, tanto a nivel individual como colectivo, ambos se han distanciado, teniendo en cuenta que Mbappé no lleva del todo bien el éxito que ha conseguido Dembélé con el Balón de Oro y los títulos con su exequipo. El actual futbolista del Madrid cree que es ampliamente superior a su compatriota de selección.

Mbappé cree que es ampliamente superior a Dembélé tras ganar el Balón de Oro

De hecho, él mismo piensa que si se hubiera quedado en el PSG, el Balón de Oro hubiera sido para él. Sin embargo, los éxitos que obtuvo el conjunto parisino la temporada pasada fueron, principalmente, por el sacrificio que el equipo puso en el terreno de juego bajo las órdenes de Luis Enrique para intentar olvidar una marcha de una estrella mundial, como fue la de Mbappé.

Por eso, algunos creen que si el delantero francés hubiera permanecido en Francia, la campaña del equipo hubiera sido muy distinta, lejos de lo que acabaron consiguiendo, como ya dejó claro el propio Luis Enrique en alguna rueda de prensa, asegurando que ahora se ponía más enfoque en el aspecto colectivo al individual respecto a los años que estuvo Mbappé en el PSG.

El francés piensa que lo habría ganado él si se hubiera quedado en el PSG

Aunque no lo reconozca, al francés aún le duele haber abandonado el PSG, y a pesar de que llegó al club de sus sueños, que era el Madrid, el hecho de que consiguieran todos los éxitos posibles la temporada posterior, incluida la UEFA Champions League, fue algo que dolió mucho a Mbappé.