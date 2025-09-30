Mbappé desencadena un efecto devastador en el vestuario, se acabó el compañerismo y el sacrificio

Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo y, desde su llegada al Real Madrid, se ha convertido en el líder absoluto de los blancos en el terreno de juego, superando a otras estrellas como Vinicius o Jude Bellingham. Sin embargo, su presencia desde el pasado verano en la entidad madrileña habría desencadenado un efecto devastador en el vestuario que está afectando al equipo.

Con él en el campo, se cree que se ha acabado el compañerismo y el sacrificio que tenía el Madrid antes de su llegada, lo que permitió al conjunto blanco ganar tantos títulos como un equipo, algo que, desde el fichaje de Mbappé, no se está acabando de ver. La presencia del francés suma mucho sobre el césped, especialmente de cara al ataque, pero no como un conjunto.

La llegada de Mbappé provocó que se acabara el compañerismo y el sacrificio en el Madrid

El ariete se encuentra más aislado y no conecta tanto con futbolistas como Vinicius o Rodrygo Goes, los dos brasileños que, cuando no estaba Mbappé, parecía que iban juntos sobre el terreno de juego, aplicándose en el compañerismo y el sacrificio entre unos y otros, mientras que con el francés no parece que sea el caso por la mala relación que hay entre ellos y el cambio de rol.

Por eso, algunos dirigentes del Madrid llegan a pensar que Mbappé es el problema desde que llegó, a pesar de que ha sido el jugador más importante del conjunto blanco la temporada pasada y se ha convertido en el líder absoluto en esta. Su llegada ha contagiado pereza y apatía, de la misma manera que pasó en el PSG, ya que cuando se fue, los parisinos lo ganaron todo.

Los blancos siguen confiando en el francés como el líder absoluto

Aun así, en el club madrileño siguen confiando en Mbappé como el número uno y así lo será en los próximos años, dejando apartadas a otras estrellas. Vinicius ha querido recuperar su rol de mejor pagado de la plantilla y también en el campo, pero ya se le ha dejado claro que el francés es el líder absoluto y la situación no cambiará próximamente.