Dos jugadores del Real Madrid no celebraron el gol de Mbappé contra Osasuna

Kylian Mbappé fue el autor del gol que le dio la victoria al Real Madrid por la mínima en su debut en la Liga contra Osasuna (1-0). El francés, desde el punto de penalti, permitió que el conjunto blanco consiguiera los primeros tres puntos de la temporada en un partido que fue difícil para los madrileños. Aun así, el tanto no fue celebrado por todos los jugadores del equipo.

En específico, dos futbolistas que estaban en el banquillo no celebraron el gol. Se trata de Rodrygo Goes y Raúl Asencio, dos jugadores que no cuentan para Xabi Alonso y que tendrán que vivir en el ostracismo absoluto sin tener la oportunidad de tener muchos minutos y salir al terreno de juego. Por eso, su situación les provocó una mala pasada a la hora de las celebraciones.

Rodrygo y Asencio no celebraron el gol de Mbappé

El brasileño no jugó ni un solo minuto en el encuentro, siendo adelantado primero por Brahim Díaz en el once titular, ya que el hispanomarroquí jugó en su posición, mientras que en la segunda parte el debutante Franco Mastantuono y Gonzalo García también pasaron por delante de él en la lista de prioridades de Alonso, algo que molestó mucho al extremo, ya que se sintió traicionado.

Respecto al canario, es evidente que el tolosarra también le ha puesto la cruz y se ha convertido en el último central de la rotación en defensa. Dean Huijsen y Éder Militão son los dos titulares del entrenador, y en el apartado de suplentes, Antonio Rüdiger e incluso David Alaba están por encima de Asencio, dejando al canterano sin tener opciones serias de pisar el césped.

Ambos jugadores no cuentan para Xabi Alonso

Xabi Alonso ha dejado las cosas claras desde un bien principio, ya que aterrizó en el banquillo del Madrid con mano dura y sin casarse con ningún jugador, aunque lo hubiera hecho bien previo a su llegada al conjunto blanco. Rodrygo y Asencio son dos de los futbolistas que más perjudicados han quedado con el cambio de entrenador y tendrán que aprender a vivir con ello.