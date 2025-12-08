Dos nombres encima de la mesa de Florentino Pérez para sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid

La continuidad de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid pende de un hilo. La derrota del conjunto blanco ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu ha hecho explotar definitivamente todo y, a día de hoy, ya no se descarta una destitución del tolosarra en los próximos días si la situación del equipo no cambia de manera drástica. Y ahí, Florentino Pérez ya tiene a sus favoritos.

El presidente tendría dos nombres encima de la mesa para sustituir al vasco: Zinedine Zidane y Jürgen Klopp. El retorno del francés sería ilusionante en el Madrid, ya que sería su tercera etapa en el banquillo del conjunto blanco y su vuelta podría ayudar a reconducir la situación. Sin embargo, el principal favorito del máximo mandatario sería el alemán, su sueño desde hace años.

Zinedine Zidane y Jürgen Klopp, las opciones para sustituir a Xabi Alonso

En una reunión que duró más de una hora y que se produjo en el mismo Santiago Bernabéu una vez finalizado el choque ante el Celta, donde tanto Florentino Pérez como altos dirigentes del Madrid decidieron el futuro de Alonso, se llegó a la conclusión de que el tolosarra llegaría al encuentro contra el Manchester City de Pep Guardiola, pero sería su última oportunidad para sobrevivir.

Si el Madrid pierde contra el conjunto inglés del técnico catalán, lo más probable es que el entrenador sea destituido de su cargo. Y ahí, entrarían las opciones de Zidane y Klopp, a pesar de que no está claro de que ambos quieran entrenar al conjunto blanco. El francés sigue soñando con la selección de su país, mientras que el alemán está, a día de hoy, retirado de los banquillos.

Florentino Pérez preferiría antes al alemán que la vuelta del francés al Madrid

Aun así, Florentino cree que una llamada a Klopp podría cambiarlo todo y hará todo lo posible para conseguir su sueño de que pueda entrenar al Madrid. Si no fuera posible, la segunda opción del presidente sería Zidane, un técnico que algunos jugadores del vestuario ya habrían pedido para que reconduzca la situación lo antes posible y evitar que la crisis crezca aún más.