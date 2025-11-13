El Bayern de Múnich ofrece 30+10 millones, el Real Madrid rechazó 70 hace tan solo un año

El Real Madrid recibe ofertas constantemente por la gran mayoría de jugadores y, como es habitual, las suele rechazar al ser consideradas muy bajas o, directamente, que el futbolista no está a la venta. Esto pasó hace un año, cuando al club blanco le ofrecieron 70 millones de euros por un jugador intransferible y, a día de hoy, el Bayern de Múnich habría puesto 30+10 encima de la mesa.

Se trata de Eduardo Camavinga, uno de los centrocampistas del Madrid. El rendimiento del francés no está siendo nada bueno y, por eso, su caché en el mercado ha caído en picado, como demuestra la oferta del club bávaro para hacerse con sus servicios. El mediocentro se ha estancado y no ha tenido nada de proyección desde su llegada al Santiago Bernabéu hace unos años.

El Bayern de Múnich quiere a Eduardo Camavinga y ha ofrecido un traspaso a la baja

Aun así, y aunque el Bayern sigue confiando en su potencial y quiere ficharlo, ya ha dejado claro que no llegará a las ofertas que tuvo el Madrid por él hace un año, y solo estaría dispuesto a ofrecer una cantidad alrededor de los 30 millones fijos más 10 en variables, una cuantía muy a la baja. Por eso, el club blanco no se plantea traspasar al jugador por tan poco dinero.

Si llegase una oferta en condiciones a los despachos de Valdebebas, el Madrid se plantearía seriamente la posibilidad de venderlo, teniendo en cuenta que Camavinga ya no convence y, además, no es un futbolista que guste del todo a Xabi Alonso. De hecho, el francés aún no ha podido encontrar su sitio en los esquemas del tolosarra y su rendimiento se ha visto afectado por ello.

El centrocampista francés ya no convence en el Madrid por su bajo nivel

Por otra parte, el centrocampista tampoco ha podido demostrar su mejor nivel sobre el terreno de juego porque el técnico le ha colocado en posiciones que no son las suyas naturalmente hablando, lo que también ha complicado la adaptación del jugador durante esta temporada a un nuevo entrenador. Aun así, parece complicado que Camavinga pueda continuar en el Madrid si no mejora su rendimiento.