El Bayern de Múnich ofrece 45 millones, pero Florentino Pérez pide los 1.000 de la cláusula

El Real Madrid ya está planificando la plantilla de la próxima temporada de cara a reforzar al equipo en las diferentes posiciones que se necesiten. Además, también se producirán bajas de jugadores que no cuentan en absoluto para Carlo Ancelotti, aunque es posible que el técnico italiano no esté en el banquillo el próximo año, por lo que la decisión acabará siendo del nuevo técnico si el italiano no continúa.

En ese sentido, y teniendo en cuenta la carpeta de bajas, todos los rumores apuntaban a que Eduardo Camavinga tenía un pie y medio fuera del Madrid después de su pésimo rendimiento durante la campaña, pero esto podría haber cambiado. El Bayern de Múnich se habría interesado mucho por el francés y habría llegado a ofrecer 45 millones de euros por él, pero Florentino Pérez los habría rechazado y habría exigido los 1.000 millones de su cláusula de rescisión.

El Madrid ha declarado a Camavinga intransferible

Por lo tanto, el conjunto blanco cerraría a cal y canto una posible salida del centrocampista el próximo verano. La dirección deportiva lo ha declarado intransferible, a pesar de que su nivel está lejos de lo que se esperaba y ha tenido errores de bulto que han perjudicado los intereses del Madrid en algunos partidos. De momento, Ancelotti ha confiado mucho en él para el centro del campo del equipo.

Su capacidad para recuperar balones y su despliegue físico son aspectos fundamentales para el Madrid, algo que desde dentro del club admiran mucho y creen que sería muy difícil conseguir a otro jugador con estas características en el mercado, a pesar de su rendimiento irregular. Además, solo tiene 22 años, por lo que aún tiene toda su carrera por delante y continúa siendo uno de los jóvenes más prometedores del mundo.

Si Ancelotti no sigue, el nuevo entrenador podría opinar lo contrario

Por lo tanto, Florentino ha rechazado cualquier oferta por Camavinga y le ha puesto el cartel de intocable, pero esto podría cambiar de cara al próximo verano si Ancelotti no sigue en el banquillo del Santiago Bernabéu, ya que el próximo entrenador podría decidir si cuenta o no con el francés de cara a la próxima temporada.