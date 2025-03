Dos jugadores del Real Madrid le han dicho a Florentino Pérez que si no echa a Ancelotti se van

Carlo Ancelotti está recibiendo muchas críticas esta temporada en el Real Madrid. La pésima gestión de las rotaciones en el equipo y la falta de oportunidades para los jugadores más jóvenes están provocando quejas al técnico italiano. De hecho, dos jugadores del conjunto blanco ya le habrían comunicado a Florentino Pérez una decisión respecto al futuro del entrenador y al suyo, ya que van muy ligados.

Tanto Arda Güler como Endrick le han dicho al presidente que si Ancelotti continúa la temporada que viene en el banquillo del Santiago Bernabéu, pedirán irse. El turco y el brasileño no quieren aguantar un curso más bajo las órdenes del italiano, y si Florentino no lo acaba echando, se irán a otro equipo para poder tener más oportunidades y minutos en otro sitio que no sea el Madrid.

Güler y Endrick pedirán irse si Ancelotti sigue el año que viene

La falta de regularidad para dos jóvenes y promesas como el centrocampista y el atacante está afectando a su madurez y crecimiento como jugador. Por eso, los dos talentos podrían salir cedidos el próximo verano si la situación no cambia y ya habría varios equipos interesados. De hecho, en Alemania apuntan a que algunos conjuntos alemanes ya habrían preguntado al Madrid por la situación de sus dos jugadores.

Aunque Güler ha tenido más minutos que Endrick a lo largo de la temporada, ambos futbolistas necesitan más oportunidades para crecer y demostrar su valía, pero no lo podrán hacer si continúan jugando en el Madrid, especialmente si Ancelotti sigue en el banquillo y cumple su contrato hasta 2026. Por eso, quieren marcharse para poder mejorar y volver al conjunto blanco más adelante.

Alemania, posible destino para los dos jugadores

Descartados los dos equipos alemanes más importantes, ya que no tendrían sitio y la competencia sería muy dura, conjuntos como el Eintracht de Frankfurt o el RB Leipzig podrían ser destinos interesantes para el turco y el brasileño. El Madrid valora muy positivamente la Bundesliga, por la cantidad de talentos que ha tenido allí, por lo que no descartan en absoluto una posible salida de los dos jugadores.