El Bayern Múnich pide un jugador del Real Madrid a Florentino Pérez en la operación Kimmich

El Real Madrid está decidido a contratar a Joshua Kimmich, el talentoso centrocampista que todavía no ha renovado su contrato con el Bayern Múnich y podría ser agente libre a partir del 1 de julio de 2025. La directiva del club bávaro redobla los esfuerzos para evitar que una de las estrellas de su plantilla se marche a coste cero y estudia diversas alternativas. Sin embargo, y ante el rechazo a todas las propuestas que han acercado, entienden que el jugador ya tiene acordada su llegada a otro equipo.

En el Bayern Múnich están al tanto del interés del Real Madrid por quedarse con Kimmich. Por esa razón, la directiva bávara no descarta proponer un trueque por una de las joyas del conjunto merengue que no viene teniendo tanta participación en este tramo de la temporada: Arda Güler. Esta no es la primera vez que el turco de 19 años aparece en el radar del máximo ganador de la Bundesliga. Cuando estaba en el Fenerbahçe, ya habían mostrado interés y levantado el teléfono, pero Florentino Pérez lo tenía prácticamente asegurado para su equipo. Un par de años después, la historia podría ser totalmente diferente.

Propuesta al Real Madrid

La llegada de Güler al Bayern Múnich podría ser beneficiosa para el desarrollo del futbolista. Los alemanes suelen apostar por jóvenes promesas y están acostumbrados a manejar otros tiempos, esperando a que el jugador pueda demostrar todo su potencial. Justamente, esa es una de las bases de su proyecto futbolístico.

Aunque Kimmich es una figura del fútbol europeo, la directiva del Bayern es consciente de que, si no apuran las negociaciones, corren el riesgo de quedarse con las manos vacías y sumar un nuevo problema. Su salida supondría un hueco difícil de llenar en la plantilla que comanda Vincent Kompany.

Enojo con Florentino

La realidad es que los alemanes están algo molestos con Florentino Pérez por negociar con varios futbolistas de la plantilla a los que se les vence el contrato a fines de junio de 2025. Además de Kimmich, otra de las estrellas en la misma situación es Alphonso Davies.

Es un hecho que el canadiense no renovará su vínculo con el club y tendría todo listo para desembarcar en el Real Madrid. Su llegada abriría la puerta de salida al francés Ferland Mendy, quien ha sido uno de los más cuestionados de la plantilla por su bajo nivel.