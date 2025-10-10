El Borussia Dortmund pide 50 millones a Florentino Pérez

El Real Madrid ya se encuentra planificando la próxima temporada y uno de los objetivos de la dirección deportiva será reforzar la posición de central. Con las salidas de algunos jugadores en esa posición, el club blanco tiene claro que necesitará a nuevos futbolistas en la zaga, por lo que ya está llamando a la puerta de los equipos con los que tiene los objetivos marcados en rojo.

Uno de ellos es el Borussia Dortmund, teniendo en cuenta que en su club juega Nico Schlotterbeck, central alemán de 25 años que está llamando la atención de media Europa. Además del Madrid, otros equipos también se han interesado en él, como el FC Barcelona, por lo que se podría producir una guerra en el mercado para intentar hacerse con los servicios del defensa.

El Madrid podría estar interesado en el central Nico Schlotterbeck

De momento, el Dortmund está intentando renovar a su jugador, ya que su contrato acaba en 2027 y los alemanes quieren ampliarlo tres años más. Aun así, Schlotterbeck no está dando señales de querer renovar su vínculo y, además, desde Alemania aseguran que quiere cobrar más de 10 millones de euros, por lo que su renovación está lejos de ser pactada con su actual club.

Si finalmente no renovase, se le pondría en el mercado, y sabiendo que podría marcharse gratis al cabo de dos años, el Dortmund habría puesto un precio por su cabeza: alrededor de los 50 millones de euros. El alemán es uno de los centrales más prometedores del fútbol europeo y podría ser un precio normal para un jugador de este calibre, teniendo en cuenta cómo está el mercado actual.

El Dortmund podría llegar a pedir 50 millones de euros para su salida

Por lo tanto, todo se podría decidir en los próximos meses si Schlotterbeck no acaba de renovar su contrato y el Dortmund lo coloca a la venta. Florentino Pérez ya sabría el precio posible del central, aunque también tendría otros objetivos en mente y que podrían llegar como agentes libres al Santiago Bernabéu, uno de los aspectos más importantes del Madrid en este proceso para fichar a un defensa.