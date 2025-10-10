No quiere ir al Barça, tiene un acuerdo con Florentino Pérez, elige al Real Madrid

Es normal que el FC Barcelona y el Real Madrid peleen en los despachos para hacerse con las mejores perlas del fútbol mundial. En esta ocasión, ha sido el conjunto blanco quien se habría llevado el gato al agua, teniendo en cuenta que un joven futbolista mexicano habría decidido fichar por la entidad madrileña y rechazar definitivamente al Barça de cara a su futuro más próximo.

El jugador en cuestión es Gilberto Mora, la sensación del Mundial sub-20 y una de las perlas del fútbol sudamericano. Con 16 años ya es internacional absoluto con su selección y parece que no tiene techo, por lo que varios equipos europeos se han interesado fuertemente en él, como el Barça y el Madrid, aunque parece que ha sido Florentino Pérez quien se ha hecho con la victoria.

Gilberto Mora sueña con jugar en el Madrid

Su círculo más próximo habría dejado claro que el chico ha escogido el Madrid. Las palabras Ignacio Ruvalcaba, responsable de las categorías inferiores de Tijuana, habrán llegado muy bien a los despachos del Santiago Bernabéu: "Él tiene un sueño, que es jugar en el Real Madrid. Siempre ve el fútbol y le encanta ver al conjunto blanco, ojalá lo podamos ver por allá triunfando".

Por lo tanto, Mora solo quiere jugar en el Madrid por ser un aficionado reconocido de la entidad madrileña. La proyección que está teniendo en los terrenos de juego está siendo espectacular, pero también se quiere ir con mucho cuidado con él para evitar que su carrera se rompa a las primeras de cambio, como suele pasar con algunas perlas que salen tan temprano a relucir.

La joven perla del fútbol mexicano está sorprendiendo a todo el mundo

La dirección deportiva del Madrid tiene claro que es un futbolista que no pueden dejar escapar, más aún si quiere jugar en el conjunto blanco, por lo que ya se están trazando las líneas maestras para un acuerdo y que Mora pueda jugar en el Santiago Bernabéu dentro de poco. Solo podrá llegar cuando cumpla la mayoría de edad, pero el club lo quiere tener todo controlado.