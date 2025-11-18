El Chelsea sube a 90+20 millones, pero Florentino Pérez pide la cláusula para dejarlo salir del Real Madrid

El Real Madrid no es un club vendedor y menos con sus estrellas, a no ser que estas pidan salir del conjunto blanco o pase algo grave que obligue a la dirección deportiva a venderlas. De momento, Florentino Pérez no quiere dejar salir a uno de los mejores jugadores de la entidad madrileña, a pesar del fuerte interés de un Chelsea que pondría encima de la mesa 90 millones de euros fijos más 20 en variables.

El futbolista en cuestión es Vinicius, uno de los más polémicos que tiene el Madrid en su equipo. Su futuro sigue en el aire, teniendo en cuenta que su contrato acaba en 2027 y, a día de hoy, las negociaciones para ampliar su vínculo están totalmente estancadas por las altas exigencias que habría puesto el jugador. Aun así, Florentino se resiste a ponerlo en el mercado y cree que lo podrá convencer.

El Chelsea podría poner 110 millones encima de la mesa por Vinicius

El presidente lo quiere renovar, ya que cree que sería un error dejarlo marchar, y lo intentará hasta el final, pero su continuidad sigue siendo una incógnita. Sin embargo, tiene claro que si decide no renovar, sí que lo venderá para evitar que abandone el Madrid a coste cero. No pedirá la cláusula de rescisión, ya que nadie la pagaría a un año de que finalizara su vínculo con el club.

Por eso, muchos equipos están atentos a lo que pueda pasar con Vinicius y uno de ellos es el Chelsea. El conjunto de Stamford Bridge es uno de los más poderosos económicamente de la Premier League y podría llegar a ofrecer hasta 110 millones de euros por el brasileño, una cantidad que podría ser suficiente para el Madrid, ya que solo le quedaría un año de contrato.

De momento, Florentino Pérez no lo quiere vender

Otros clubes como el PSG también están siguiendo al detalle la situación de Vinicius en el Madrid y su futuro se podría resolver en los próximos meses, ya que los blancos no quieren que el carioca entre en su última temporada de contrato sin haber renovado.