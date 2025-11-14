El Real Madrid tiene atados dos fichajes galácticos con los 150 millones por la venta de Vinicius

El futuro de Vinicius en el Real Madrid no está nada claro. La continuidad del brasileño en el conjunto blanco es una incógnita total, teniendo en cuenta que su renovación está costando mucho, ya que las altas exigencias que ha puesto el jugador encima de la mesa están dificultando las negociaciones, mientras que sus constantes polémicas tampoco ayudan a limpiar su imagen.

Y ahí, el Madrid ya está haciendo números en caso de que se produzca la venta del extremo. Vinicius acaba contrato en 2027, por lo que si no quisiera renovar, la dirección deportiva intentaría venderlo el verano que viene, en 2026, para evitar que se fuese gratis cuando finalizase su vínculo con el club. Y a pesar de que solo le quedaría un año de contrato, se pedirían unos 150 millones de euros por él.

El Madrid tiene preparados dos fichajes galácticos si acaba traspasando a Vinicius

El conjunto blanco cree que podrían sacar esta cifra por el traspaso del brasileño y, a partir de ahí, podría reforzar muy bien al equipo, especialmente en ataque. Por eso, el Madrid ya tendría atados dos fichajes galácticos con la cantidad ganada por la venta de Vinicius en el caso de que, finalmente, el extremo abandonara definitivamente el Santiago Bernabéu el verano que viene.

El club madrileño tiene dos nombres encima de la mesa, como son Erling Haaland y Harry Kane. La dirección deportiva tiene claro que se necesitaría fichar a un '9' de primer nivel, a pesar de que no sería la posición que dejaría vacante Vinicius. Ahí, Kylian Mbappé pasaría a jugar en su demarcación natural, que es el extremo izquierdo, dejando libre la posición de ariete.

Haaland o Kane serían los objetivos del conjunto blanco en el mercado

Tanto el noruego como el inglés serían los objetivos que tendría el Madrid para reforzar la posición de delantero centro. La cantidad ganada por Vinicius iría exclusivamente destinada al fichaje de Haaland, ya que el precio podría ser el mismo, mientras que el de Kane sería mucho más menor, teniendo en cuenta que existe una cláusula de unos 60 o 65 millones de euros para que salga del Bayern de Múnich.