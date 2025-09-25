Xabi Alonso lo manda para casa, no termina el entrenamiento, no le pasará ni una más

Xabi Alonso ha aterrizado en el Real Madrid con mano dura y no se dejará achantar por ningún jugador de la plantilla. Por eso, y después de unos meses al frente del conjunto blanco, el tolosarra ya conoce de primera mano a sus futbolistas, por lo que ha dejado claro a uno de ellos que no le pasaría ni una más después de que tuviera que mandarlo para casa en un entrenamiento.

El jugador en cuestión es Andriy Lunin, el suplente de Thibaut Courtois en la portería. El ucraniano lleva unas últimas semanas decaído porque no está teniendo minutos en este inicio de curso, a pesar de que Alonso le prometió en la pretemporada que podría alternar las oportunidades bajo palos, algo que no ha pasado, teniendo en cuenta que el belga ha sido una pieza fija en todos los partidos hasta ahora.

Xabi Alonso tuvo que mandar a casa a Lunin tras una mala actitud en el entrenamiento

Por eso, Lunin tuvo una mala actitud durante uno de los últimos entrenos del Madrid, lo que provocó que el tolosarra lo tuviera que expulsar, ya que no quiere este tipo de derrotismos en la plantilla, aunque sean de un futbolista que no está teniendo participaciones en el terreno de juego. De hecho, el ucraniano se siente totalmente engañado por parte del entrenador y no tiene feeling con él.

En ese sentido, el guardameta tiene claro que no puede continuar en el conjunto blanco bajo sus órdenes y ya le ha comunicado a Florentino Pérez que intentará marcharse del Madrid más pronto que tarde, incluso en este mercado de invierno si fuera necesario, ya que ve que no podrá jugar prácticamente nada y duda también de sus oportunidades en la Copa del Rey.

El portero ucraniano quiere marcharse del Madrid

Lunin cree que puede ser titular en un gran club europeo y, a sus 26 años, piensa que no puede seguir más en el Madrid bajo la sombra de Courtois. El belga abandonará el conjunto blanco en un par de años y el club desearía que el ucraniano fuera su sustituto, pero el guardameta no quiere esperar más.