El Liverpool llega a 70 millones sin variables, pero Florentino Pérez pide 80+20 o “el Real Madrid no vende”

El Real Madrid sigue planificando la plantilla de cara a la próxima temporada y una de las carpetas más calientes que tiene entre manos la dirección deportiva es la continuidad de Rodrygo Goes. La continuidad del brasileño no está para nada confirmada y, de hecho, lo más probable es que tenga pie y medio fuera del conjunto blanco, ya que no cuenta demasiado ni para Xabi Alonso ni para el club.

Sin embargo, lo que estaría provocando un retraso en su salida es el alto precio que ha puesto el Madrid para dejar salir a una de sus estrellas. Mientras que el Liverpool, uno de los equipos que más se ha interesado por él recientemente, ha puesto encima de la mesa 70 millones de euros sin variables, Florentino Pérez estaría pidiendo 80 millones fijos más 20 en variables, es decir, un total de 100 millones, para venderlo.

El Madrid le ha pedido al Liverpool que suba su oferta por Rodrygo

La prensa de Inglaterra ha dejado claro que en las primeras conversaciones entre ambos clubes, el máximo mandatario blanco le ha exigido a la entidad inglesa que el montante total de la operación llegue a esta cifra o, según las palabras textuales que habría dejado el presidente, "el Real Madrid no vende". Por lo tanto, el Liverpool tendrá que subir su oferta si quiere hacerse con Rodrygo.

El Madrid quiere desprenderse del brasileño, ya que no es una pieza indiscutible para Xabi Alonso y cree que ya tiene suficientes efectivos en la zona de ataque para poder permitirse la salida de un jugador como Rodrygo. Eso sí, tampoco van a regalar al atacante, teniendo en cuenta que es uno de los futbolistas más importantes del conjunto blanco y alguien con mucho cartel en Europa.

Varios equipos de la Premier League quieren fichar al brasileño

Lo que está esperando el Madrid es que se acabe produciendo una subasta por el extremo en el mercado, especialmente por parte de equipos de la Premier League, ya que varios conjuntos ingleses han sido los que más han preguntado por él. Además del Liverpool, otros como el Manchester City, el Arsenal o el Chelsea también estarían deseos de hacerse con los servicios del brasileño.