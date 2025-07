El Milan llega a Madrid con 20 millones, Florentino Pérez pide 40, Xabi Alonso lo regalaría

Después de haber realizado varios fichajes para reforzar el equipo, el Real Madrid necesita que varios jugadores que no cuentan para Xabi Alonso abandonen el conjunto blanco para aligerar un poco la plantilla. Sin embargo, hay algunos problemas, ya sea porque no llegan ofertas decentes a los despachos del Santiago Bernabéu o porque estos futbolistas no quieren marcharse.

Uno de ellos es Endrick, el joven delantero que aterrizó en la entidad madrileña el pasado verano y que no ha vivido una buena temporada en su primer año en la capital española. A pesar de que el brasileño pensaba que el cambio en el banquillo, con la llegada de Alonso, iba a ser mejor, la realidad es que el tolosarra no cuenta con él y le ha pedido que se marche a otro equipo.

El Milan quiere hacerse con los servicios de Endrick

Y ahí, ha entrado el AC Milan, uno de los equipos que más se ha interesado por hacerse con los servicios del ariete. Por eso, los italianos habrían ofrecido 20 millones de euros para fichar al jugador, una cantidad que Florentino Pérez encontraría insuficiente y habría exigido 40 millones de euros, a pesar de que el presidente prefiere que el futbolista se marche cedido y no traspasado.

Precisamente, Alonso también recomendó al delantero que se fuera a otro equipo en formato de préstamo, ya que no lo descartaba del todo para los próximos años. Sin embargo, el Milan ha venido a Madrid con todo para hacerse con Endrick y habría puesto encima de la mesa la opción de un traspaso, y si no acaba ocurriendo, una cesión pagando toda la ficha y una compensación.

Xabi Alonso no cuenta con el delantero brasileño

Aun así, está por ver si el brasileño aceptará marcharse del conjunto blanco. De momento, Endrick ya ha comunicado que se quiere quedar porque piensa que podrá ganarse la confianza del entrenador y ser importante en el equipo, a pesar de que delante tendrá a todo un Kylian Mbappé y el canterano Gonzalo García ha irrumpido recientemente como su nueva competencia para la zona de ataque.