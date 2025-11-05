El niño mimado de Xabi Alonso es de los más criticados por un vestuario que empieza a quejarse de privilegios

La derrota del Real Madrid en Anfield contra el Liverpool en la cuarta jornada de la UEFA Champions League (1-0) ha provocado un descontento absoluto en el vestuario del conjunto blanco. Especialmente, de algunos jugadores hacia Xabi Alonso, teniendo en cuenta que el tolosarra tiene a un niño mimado que se ha convertido en uno de los más criticados por sus privilegios.

Se trata de Jude Bellingham, una de las estrellas del equipo y uno de los futbolistas más importantes del Madrid. A pesar de ello, el inglés se encuentra en el punto de mira de algunos integrantes de la plantilla por los privilegios que estaría recibiendo del entrenador y que, a día de hoy, estos creen que no se los merece por cómo ha empezado la temporada el centrocampista británico.

Jude Bellingham está recibiendo críticas en el vestuario por sus privilegios

La realidad es que Bellingham arrancó tarde el curso, ya que se estaba recuperando de la operación en el hombro, y no estaba en un tono físico acorde. Aun así, Alonso lo colocó de titular en muchas ocasiones, lo que provocó el enfado de parte del vestuario. Aunque parece que ahora ya está al 100% y lo demostró en los últimos partidos, su encuentro ante el Liverpool volvió a hacer sonar las alarmas.

El inglés estuvo irregular y discontinuo, y aunque tuvo la ocasión más clara del Madrid en la primera parte, volvió a sufrir en el terreno de juego, lo que podría hacer pensar que aún no ha podido conseguir el estado óptimo. Por momentos, recordó al peor Bellingham de la temporada pasada, pero el técnico decidió no cambiarlo, a pesar de que su físico no aguantaba y tampoco defendía.

Es considerado el niño mimado de Xabi Alonso

El centrocampista es considerado uno de los mejores del mundo cuando está al 100%, y aunque el vestuario lo sabe perfectamente, también piensa que Alonso está siendo injusto con parte de la plantilla, además de darle unos privilegios a su niño mimado, como es Bellingham, a pesar de que no se encuentra bien físicamente para poder rendir sobre el terreno de juego a favor de los intereses del Madrid.