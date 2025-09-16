El PSG descarta la operación porque creen que es un problema, Xabi Alonso no lo quiere, no tiene nivel

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha supuesto algunos cambios drásticos para algunos jugadores de la plantilla. Futbolistas que tenían un rol muy importante en el equipo en el pasado, podrían ver cómo el tolosarra les despoja de su papel y pierden esa condición de piezas importantes en el conjunto blanco, como ha sido el caso de uno de los centrocampistas.

Se trata de Eduardo Camavinga, uno de los jugadores que ha empezado la temporada lesionado, aunque ya está preparado para volver a los terrenos de juego. Aun así, parece complicado que Alonso le dé minutos de calidad, teniendo en cuenta que el centro del campo ya está perfectamente ocupado, por lo que su situación es bastante difícil. Y ahí, había entrado el PSG como equipo interesado.

El PSG habría descartado la posibilidad de fichar a Eduardo Camavinga

El conjunto entrenado por Luis Enrique había preguntado a sus representantes la posibilidad de que el francés pudiera salir del Santiago Bernabéu para poner rumbo a París, y aunque en un principio la operación podría haber tirado para adelante, finalmente se habría descartado la posibilidad de poder fichar al centrocampista por los mismos problemas que lo han atormentado en el Madrid.

Camavinga no acaba de convencer, y a pesar de que solo tiene 22 años, tanto en la entidad madrileña como en el PSG se han dado cuenta de que su proyección desde su llegada al Madrid ha sido prácticamente mínima, lo que significa que ha llegado a su techo y su nivel no aumentará. Por eso, los franceses habrían descartado su incorporación al no tener más margen de mejora.

El centrocampista francés no acaba de convencer a Xabi Alonso

De momento, el centrocampista ya puede volver bajo las órdenes de Alonso, pero está por ver qué rol tendrá con el tolosarra. El centro del campo ya está ocupado por Aurelien Tchouameni, Fede Valverde y Arda Güler y, además, también se ha producido el retorno de Jude Bellingham, por lo que parece muy complicado que Camavinga pueda tener minutos importantes durante la temporada si su situación no cambia.