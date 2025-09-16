Xabi Alonso lo deja fuera del once titular contra el Olympique de Marsella

El Real Madrid debuta este martes en la UEFA Champions League en el pistoletazo de salida de la máxima competición continental. Los blancos reciben la visita del Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu para intentar empezar el torneo con buen pie y asegurar los primeros tres puntos. Por eso, Xabi Alonso hará algún retoque respecto al once del último partido disputado de Liga.

En ese sentido, el tolosarra habría decidido hacer un cambio importante en la alineación a diferencia del encuentro que se jugó en Anoeta, dando paso a Trent Alexander-Arnold por Dani Carvajal. El madrileño fue el titular en el duelo de Liga contra la Real Sociedad, mientras que ante los franceses, en la Champions, el inglés sería quien partiría con más opciones de salir de inicio.

Xabi Alonso tiene en mente darle la titularidad a Trent Alexander-Arnold en el debut en la Champions

Alonso sabe que Alexander-Arnold debe jugar, especialmente en los partidos más importantes del curso, ya que se le fichó para este tipo de ocasiones. Aunque su adaptación está costando y su rendimiento es cuestionable, además del gran nivel que ha demostrado Carvajal después de volver de su lesión, al inglés se le prometieron titulares por decreto, sobre todo en la Champions.

Por el momento, el entrenador ha ido alternando las titularidades de ambos laterales derechos, a pesar de que Alexander-Arnold partía con cierta ventaja a principios de temporada. Ahora, la situación es diferente y ambos podrían tener opciones, aunque es probable que acabe siendo el inglés quien pueda partir de inicio en el debut en la Champions del conjunto blanco en el Santiago Bernabéu.

Dani Carvajal sería suplente contra el Olympique de Marsella

De hecho, la relación entre ambos jugadores de banda no es la mejor por la competencia que están teniendo en este inicio de curso para hacerse un hueco en el once. En su día, Carvajal ya dejó claro que no estaba de acuerdo con que su compañero fuera titular por decreto si no aumentaba su rendimiento sobre el campo y exigió la titularidad, como ha acabado pasando en más de una ocasión.