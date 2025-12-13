El PSG no abonará más de 80 millones por Vinícius

El Paris Saint-Germain ha fijado un límite claro e innegociable por Vinícius Júnior: no pagará más de 80 millones de euros por el brasileño. En París creen que esa es la cifra máxima razonable para un jugador cuyo contrato con el Real Madrid expira en junio de 2026, y cuyo futuro todavía no está definido.

De hecho, en el PSG están convencidos de que la vía inteligente es esperar al último año de contrato o incluso a cerrarlo gratis en 2026, si el futbolista sigue sin renovar.

Un rendimiento a la baja y un foco mediático que ya no controla

La situación deportiva de Vinícius no ayuda a elevar su precio. Esta temporada, el brasileño ha mostrado un rendimiento irregular, lejos del nivel dominante que ofreció antes de la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. El desembarco del francés el curso pasado cambió todo: Vinícius pasó a un segundo plano mediático, perdiendo el estatus de estrella absoluta que había consolidado con Ancelotti. El brasileño siente que ha dejado de ser el centro del proyecto y que sus esfuerzos no tienen el mismo protagonismo. Esta tensión se agravó cuando, en la última negociación, pidió cobrar más que Mbappé, petición que el Madrid rechazó de inmediato, cerrando cualquier opción de renovación por el momento.

En París, sin embargo, creen que pueden ofrecerle algo que en Madrid ya no tiene: protagonismo total en la banda izquierda, libertad para ser el líder ofensivo, un ecosistema de ataque que Luis Enrique adapta a jugadores dominantes en el uno contra uno. En el esquema del técnico asturiano, Vinícius encajaría como extremo izquierdo muy profundo, recibiendo abierto, atacando por dentro y con laterales que faciliten sus diagonales.

¿Llegada gratis en 2026? Todo está sobre la mesa

Las posibilidades reales de que Vinícius llegue gratis al PSG no son descartables. El club parisino apuesta por la paciencia, mientras el Madrid se enfrenta a un problema interno: si quiere retenerle, deberá mover ficha, ya sea replanteando su política salarial o asegurándole un rol deportivo que hoy está dominado por Mbappé.

Si no hay acuerdo antes de 2025, la salida libre será una amenaza muy real. El PSG ya espera. Madrid, por ahora, no cede.