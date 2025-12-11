Florentino Pérez pone a la venta a Vinicius

La continuidad de Vinicius en el Real Madrid es una completa incógnita. El brasileño no quiere renovar su contrato mientras Xabi Alonso siga siendo el entrenador del conjunto blanco y, además, la actitud tóxica y el comportamiento nocivo del jugador tampoco gusta dentro del club, por lo que Florentino Pérez habría puesto a la venta al extremo para ver qué se podría ganar con su traspaso.

El presidente ha acabado harto de todas las situaciones polémicas con el futbolista y, además, tampoco ha acabado de volver a su mejor nivel desde que estuvo a punto de ganar el Balón de Oro. Por eso, el máximo mandatario blanco cree que su etapa en el Madrid podría haber finalizado ya y durante el próximo verano se aceptarán ofertas por él, siempre y cuando no acabe renovando.

Florentino Pérez habría decidido colocar en el mercado a Vinicius

Su último partido, ante el Manchester City, ha sido lo que ha provocado que se haya tomado esta decisión repentina. El brasileño fue la gran referencia en ataque, teniendo en cuenta que Kylian Mbappé fue suplente por molestias físicas, pero Vinicius no acabó de demostrar nada y, de hecho, acabó recibiendo sonoras pitadas del Santiago Bernabéu cuando fallaba en alguna acción.

Y ahí, Florentino habría decidido ponerlo en el mercado tras ver como el madridismo también se ha hartado de él. El presidente quiere renovarlo, pero no está dispuesto a aceptar las altas exigencias que los representantes del jugador han puesto encima de la mesa para alargar su contrato, más aún si luego en el terreno de juego no demuestra que es uno de los mejores del mundo.

El presidente está harto del delantero brasileño del Madrid

Por lo tanto, Vinicius está en la cuerda floja y podría estar viviendo sus últimos meses en el Madrid. El brasileño ya ha dejado claro que no renovará mientras el tolosarra siga dirigiendo al equipo, ya que la relación entre ambos es inexistente, por lo que el carioca podría marcharse el próximo verano, en 2026, o esperar a que finalice su vínculo con el club blanco para irse gratis, como agente libre, en 2027.