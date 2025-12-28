El Real Madrid acuerda al elegido si Vinícius no renueva

El Real Madrid ya trabaja con un plan claro por si la renovación de Vinícius Júnior no llega a buen puerto. En los despachos del Santiago Bernabéu hay consenso: el elegido sería Vitinha, centrocampista del PSG, una operación que solo se activaría si el brasileño decide marcharse y no aceptar las condiciones del club blanco.

Florentino Pérez no contempla subir la escala salarial hasta los niveles que exige Vinícius, que quiere cobrar como Cristiano Ronaldo y ser considerado jerárquicamente por encima de Mbappé, algo que el Madrid siempre ha rechazado.

Vitinha, números y contrato en el PSG

Vitinha llegó al Paris Saint-Germain en el verano de 2022, procedente del Oporto, y desde entonces se ha convertido en una pieza estructural del centro del campo parisino. En estas temporadas en París ha superado los 150 partidos oficiales, con una aportación constante en la circulación, liderazgo táctico y una regularidad que le ha convertido en uno de los centrocampistas más fiables de Europa.

Esta temporada acumula goles, asistencias y un altísimo porcentaje de pases completados, siendo clave tanto en Ligue 1 como en Champions. Su contrato con el PSG se extiende hasta 2028, lo que obliga a una negociación dura. En París no tienen urgencia por vender, y el precio de salida rondaría los 90-100 millones de euros, cifra que el Madrid solo asumiría tras ingresar una cantidad similar por Vinícius. El plan blanco pasa por pedir 100 millones de euros por el brasileño si no renueva y reinvertir esa cantidad en Vitinha, equilibrando el equipo y reforzando una zona prioritaria para Xabi Alonso.

El encaje de Vitinha en el Madrid de Xabi Alonso

Futbolísticamente, Vitinha encaja como un guante en la idea de Xabi Alonso. Es un interior organizador, con capacidad para iniciar el juego desde atrás, romper líneas con conducción y dar continuidad al ataque. Puede actuar como interior izquierdo o como mediocentro adelantado, liberando a jugadores como Valverde o Tchouaméni.

Su lectura del juego, pausa y disciplina táctica aportarían el control que el Madrid ha perdido en muchos partidos. Eso sí, el propio Vitinha ha confesado públicamente que su sueño es ser entrenado algún día por Pep Guardiola, un detalle que el Madrid conoce, pero que no frena el interés. La pelota está ahora en el tejado de Vinícius. Si no renueva, el Real Madrid ya tiene decidido a quién ir a buscar.