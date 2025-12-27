Florentino Pérez recibe la llamada del Villarreal

El Villarreal CF ha mostrado interés en Andriy Lunin, portero del Real Madrid, generando un inesperado movimiento en el mercado. El joven guardameta ucraniano no quiere seguir a la sombra de Thibaut Courtois, consciente de que su proyección y talento merecen más minutos.

Lunin ha demostrado un nivel prometedor en sus apariciones con el Madrid, aunque la competencia con el belga le ha limitado significativamente la continuidad en la titularidad.

Situación contractual y números de Lunin

Lunin renovó recientemente su contrato con el Real Madrid hasta 2030, lo que deja en manos del club blanco la decisión sobre su futuro. Hasta ahora, el ucraniano ha disputado algunos encuentros de Liga y Copa, mostrando seguridad en los balones aéreos y reflejos destacados bajo palos.

Florentino Pérez se ha mostrado firme: Lunin no saldrá del Madrid, salvo que sea el propio jugador quien presione para forzar la operación, ya que consideran que es una pieza de futuro para la portería blanca, especialmente de cara a planificar la transición tras Courtois.

Competencia y proyección en el Villarreal

En caso de que Lunin decidiera salir, su competencia inmediata en el Villarreal sería Luiz Júnior, un portero de experiencia en LaLiga, aunque con limitaciones en reflejos y velocidad de reacción comparado con Lunin. El ucraniano se destaca por su agilidad, capacidad de anticipación y dominio del área, cualidades que le permitirían imponerse rápidamente en el esquema del submarino amarillo. Además, su experiencia internacional y su proyección a largo plazo hacen que sea un fichaje atractivo para un equipo que busca consolidarse en posiciones europeas.

El interés del Villarreal abre la puerta a un debate interno en el Real Madrid: mantener a Lunin como recambio de lujo para Courtois o aceptar su salida para darle continuidad y satisfacer su ambición de ser titular. Por el momento, Florentino ha cerrado la puerta a cualquier negociación, dejando claro que solo la voluntad del portero podría cambiar los planes del club. El futuro de Lunin está, por tanto, en sus manos: quedarse a aprender y esperar su oportunidad en el Madrid o probar suerte en el Villarreal para consolidar su carrera desde ya.